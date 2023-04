Augsburg

11:43 Uhr

Sitzbank vor dem Café Kätchens im Domviertel sorgt für Wirbel

Das Café Kätchens in der Peutingerstraße hat an der Fassade eine Sitzbank für die Gäste stehen. Das Ordnungsamt wollte diese zunächst verbieten.

Plus Das Ordnungsamt hat dem Café Kätchens zunächst die Sitzbank vor dem Lokal verboten. Die Behörde spricht von einem "Missverständnis" und gibt nun grünes Licht.

Erneut hat die Stadt einer Gastronomie in Augsburgs Innenstadt Sitzmöglichkeiten vor dem Lokal untersagt. Nachdem das Restaurant Il Gabbiano am Moritzplatz wie berichtet seine beiden Tische an der Hauswand nicht mehr aufstellen darf, sollte es das Kätchens im Domviertel treffen. Dort erhielt Betreiberin Lisa McQueen vor wenigen Tagen einen Bescheid des Ordnungsamtes, die Sitzbank an der Hauswand des Cafés müsse weg. Nachdem die Gastronomin, die auch im Stadtrat (Die Partei) sitzt, den Vorgang auf Facebook gepostet hatte, sorgte dies für Aufregung. Nun gibt es eine Wendung.

Als Lisa McQueen, Stadträtin der Satirepartei "Die Partei", im Internet veröffentlichte, dass ihre Bank verboten werde, erfährt sie eine Welle der Solidarität. "Das hätte ich nicht gedacht." Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hatte die neuen Gestaltungsrichtlinien für die Außengastronomie in Augsburg offenbar allzu genau genommen. Denn die Bank bleibt jetzt stehen.

