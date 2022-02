Augsburg

vor 1 Min.

Skandalheim Ebnerstraße in Augsburg droht Schließung - Senioren werden verlegt

Plus Auch am Donnerstag wurden weitere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Heim Ebnerstraße in Augsburg gebracht. Die Lage dort spitzt sich zu. Was die Stadt sagt.

Mit einer großen Tasche im Arm steht Cornelia Spindler am Donnerstagmittag vor dem Eingang des Seniorenheims Ebnerstraße. Es dauert, bis ihr die Glastür geöffnet wird. Die Augsburgerin hatte vorhin einen Anruf erhalten. Von der Stadt, wie sie sagt. Ihre 88 Jahre alte Mutter müsse die Einrichtung verlassen, sei ihr mitgeteilt worden. Seit Mittwochabend werden aus dem Heim, das seit Tagen wegen Missständen in den Schlagzeilen steht und zusätzlich mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen hat, Bewohnerinnen und Bewohner in andere Pflegeheime in der Stadt verlegt - insgesamt 27 bis zum Donnerstagnachmittag. Offenbar gab es bis in den Abend weitere Verlegungen. Wird das Heim, in dem zuletzt noch 86 alte Menschen lebten, nun ganz geschlossen? Über die Zukunft der Einrichtung, die in der Pflegebranche offenbar seit Langem verrufen ist, informierten Verantwortliche der Stadt am Donnerstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen