"Skandalheim" Ebnerstraße in Augsburg steht unmittelbar vor der Schließung

Auch am Donnerstag werden weitere Senioren aus der Ebnerstraße in Augsburg in andere Heime gebracht. Die Lage in dem Oberhauser Heim spitzt sich zu.

Beim Seniorenheim Ebnerstraße, das wegen Missständen seit über einer Woche für Schlagzeilen sorgt, überschlagen sich die Ereignisse. In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz der Stadt Augsburg am Donnerstagnachmittag machte Gesundheitsreferent Rainer Erben (Grüne) deutlich, dass die Pflegeeinrichtung in Oberhausen bereits am Wochenende geschlossen werde könnte, sollte der Träger die jetzige Situation nicht sofort verbessern. Wegen eines Corona-Ausbruchs hat sich die Lage vor Ort offenbar in wenigen Tagen dramatisch entwickelt.

Wie berichtet wurden am Mittwochabend kurzzeitig mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes in andere Altenhilfeeinrichtungen der Stadt verlegt. Zunächst sollten 25 Frauen und Männer anderweitig untergebracht werden, es blieb aber vorerst bei 17. Laut Erben hatten sich neben den Senioren - über die Hälfte der Bewohner - mittlerweile auch so viele Beschäftigte infiziert, dass die Pflege nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Der Träger des Augsburger Skandalheims stellte keine Pflegefachkraft mehr

Laut dem Gesundheitsreferenten konnte der Träger, der italienische Konzern Sereni Orizzonti, zuletzt keine Pflegefachkraft mehr stellen. Pro Schicht sei allerdings gesetzlich mindestens eine Pflegefachkraft vorgesehen, so Erben. Aus diesem Grund habe die städtische Heimaufsicht in Absprache mit der Regierung von Schwaben mit Verlegungen in andere Häuser begonnen. Gleichzeitig habe man den Träger angewiesen, am Donnerstag wieder eine Pflegefachkraft in dem Heim, in dem 86 Bewohner untergebracht sind, einzusetzen. Dem wurde laut Stadt aber nicht Folge geleistet.

Um die Sicherheit der Bewohnenden zu gewährleisten, hat die städtische Altenhilfe nun vier Kräfte für die Ebnerstraße auf die Schnelle organisiert, so die Information bei der Pressekonferenz. Allerdings nur für die nächsten zwei Tage. Komme der Träger der Anforderung weiter nicht nach, so Erben, werden alle Bewohnerinnen und Bewohner abverlegt. Das bedeute die vorübergehende Schließung des Seniorenheims Ebnerstraße.

Auch am Donnerstag wurden weitere zehn Senioren in andere Heime gebracht. Dabei würden die schwereren Fälle der Pflegestufen 4 und 5 priorisiert, so Erben. (Weitere Informationen folgen in Kürze.)