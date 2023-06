Skateboarder angefahren: Polizei sucht Unfallfahrer mit Kennzeichen

An einer Kreuzung in der Butzstraße im Augsburger Stadtteil Göggingen prallt ein Auto gegen einen 33-jährigen. Der Fahrer flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Skateboardfahrer und einem Auto im Stadtteil Göggingen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, fuhr der 33-jährige Skateboarder am vergangenen Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Butzstraße, als er an der Kreuzung zur Von-Cobres-Straße die Ampel überqueren wollte. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog mit seinem roten Auto nach links ab und hielt zunächst an. Dann fuhr er jedoch wieder an und prallte gegen den Skateboarder.

Skateboarder in Augsburg-Göggingen gerammt: Polizei ermittelt

Durch den Zusammenstoß stürzte der 33-Jährige auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Der Autofahrer verließ den Unfallort und fuhr Richtung Innenstadt davon. Nach Polizeiangaben hatte das Auto ein Kennzeichen, das mit "A-RE" begann und drei weitere, bislang unbekannte Ziffern umfasste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)