Skateranlage im Reesepark wird gesperrt: Die Stadt bessert nach

Ab Montag dürfen Sportler einige Wochen nicht mehr auf den Skaterplatz im Reesepark. Pünktlich zu den Pfingstferien sollen die Arbeiten in Augsburg beendet sein.

Die Skateranlage im Reesepark kommt gut an. Es ist immer was los. Auch am Wochenende dürfen Freizeitsportler noch auf die Anlage. Ab Montag, 9. Mai, ist sie dann allerdings für einige Wochen gesperrt. Pünktlich mit Beginn der Pfingstferien soll die Anlage dann wieder genutzt werden. Dies teilt die Stadt. Pfingsten ist am ersten Juni-Wochenende.

Grund für die vorübergehende Stilllegung der Anlage sind Umbauten: Die vulkanartigen Hügel in der Anlage für Skateboard-, BMX-, Scooter- und Rollschuhfahrer im Reesepark werden laut Stadt verbessert. Die Hügel seien derzeit mit Granulat bedeckt. Durch die rege Nutzung werde das Granulat immer wieder in die Anlage ausgetragen.

Der Skaterpark im Reesepark Augsburg wurde 2019 eröffnet

Zur Verbesserung der Anlage, die im Jahr 2019 eröffnet wurde, werden die Vulkane nun mit Betonkuppeln ausgestattet. Für die Arbeiten muss die gesamte Anlage ab Montag, 9. Mai, gesperrt werden. Während der Arbeiten sei eine Nutzung der Anlage leider nicht möglich, so die Stadt.

Die Stadt hat in den Skaterpark bereits viel Geld investiert. Das Konzept der 500.000 Euro teuren Anlage soll alle Altersgruppen umfassen. Kinder und Erwachsene sollen sich hier austoben und auf 1450 Quadratmeter Fläche mit Skateboard, Inlinern, Fahrrädern oder anderen Sportgeräten Spaß haben. Die Anlage wurde von Fachfirmen geplant und umgesetzt.

