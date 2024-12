SKM lädt zur Augsburger Stadtweihnacht ein

Der SKM Augsburg lädt an Heiligabend ab 15 Uhr zur Augsburger Stadtweihnacht in der Gaststätte des Rosenaustadions ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung, bei der es unter anderem ein Festessen und Musik gibt, ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Sie richtet sich an alle Menschen, die Heiligabend in Gemeinschaft verbringen wollen. Ein kostenloser Shuttlebus fährt um 15 Uhr und 15.30 Uhr von der Sparkasse in der Halderstraße zur Gaststätte und am Ende der Veranstaltung um 21 Uhr wieder zurück. (klijo)

Stadtweihnacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heiligabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rosenaustadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis