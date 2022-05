Skurriler Fall vor Gericht: Kunde von Hypnotiseur zahlt nicht - der will Rache

Plus Nach einer Hypnose-Sitzung wollte ein Kunde offenbar nicht für die Leistung bezahlen. Doch nicht er landete in Augsburg vor Gericht, sondern der Hypnotiseur.

Wer als Kunde eine Dienstleistung kauft, sie aber nicht bezahlt, hat ein Problem. Es sei denn, er hat gute Gründe, diese zu beanstanden. Doch was ist, wenn der Kunde sich hypnotisieren lassen wollte und dies angeblich misslang? Muss er dann zahlen? Der Fall, den Amtsrichterin Susanne Scheiwiller unlängst zu entscheiden hatte, lieferte darauf keine Antwort. Denn nicht der Kunde, sondern der Hypnotiseur stand vor Gericht, angeklagt der versuchten Nötigung.