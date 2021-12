Augsburg

So bewerten Augsburger Händler das Ende von 2G in Kleidungsgeschäften

Die 2G-Regelung ist für die Textilbranche aufgehoben. Somit werden auch bei Schuh Schmid in der Bürgermeister-Fischer-Straße Kunden am Eingang nicht mehr kontrolliert.

Plus Es gibt immer weniger Branchen, in denen Kunden an den Eingängen kontrolliert werden müssen. Dies sorgt für Unmut. So läuft es jetzt in der City-Galerie.

Von Michael Hörmann

Das höchste Verwaltungsgericht in Bayern hat entschieden: Die 2G-Regel in Bekleidungshäusern gilt nicht mehr. An Eingängen gibt es keine Kontrollen mehr, ob Kunden geimpft oder genesen sind. Augsburger Händlerinnen und Händler nehmen den Richterspruch überwiegend mit Zufriedenheit auf. Allerdings sieht man die Gefahr, dass am Ende die Politik schärfere Regeln beschließt. Und es gibt auch Händler in Augsburg, die sich wegen der neuen Situation ungerecht behandelt fühlen.

