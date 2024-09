So entwickeln sich die Pendlerzahlen in Augsburg und Umland

Immer mehr Menschen kommen von außerhalb, um in der Stadt Augsburg zu arbeiten. Es herrscht Bewegung in der Stadt und damit auch in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, die zum Bezirk der Arbeitsagentur Augsburg zählen. Die Agentur für Arbeit Augsburg wirft ein Auge auf die neuesten Entwicklung bei den Pendlerzahlen und bezieht sich dabei auf den bundesweiten Pendleratlas. Eines ist demnach bemerkenswert.

Die Zahl der sogenannten Ein- und Auspendler wächst im Bezirk trotz Homeoffice-Möglichkeiten zwar weiter, teilt die Agentur für Arbeit Augsburg mit. Dennoch stiegen die Zahlen nicht mehr so rasant an wie in der Vergangenheit. Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ, meint den Grund zu kennen: „Gerade für Hochqualifizierte bietet die Region, vor allem die Stadt Augsburg, inzwischen eine größere Bandbreite an Arbeitsmöglichkeiten. Die Stichworte hier sind das Uniklinikum und auch verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und KI.“ An der Spitze des Agenturbezirks steht demnach die Stadt Augsburg mit 77.251 Einpendlern (Stand 30. Juni 2023). Menschen also, die nicht im Stadtgebiet leben, aber dort eine Arbeitsstelle haben. Deren Zahl sei laut Fürst gegenüber Juni 2016 um 4878 beziehungsweise 6,7 Prozent gewachsen. Der Trend sei jedoch inzwischen weniger stark ausgeprägt.

„Hohe Attraktivität der Stadt Augsburg als Arbeitsmarkt“

„Mehr als jeder Zweite, der in der Stadt Augsburg arbeitet, wohnt außerhalb der Stadtgrenze. Dies zeigt die hohe Attraktivität der Stadt Augsburg als Arbeitsmarkt“, meint der Geschäftsführer. Freilich gibt es auch viele Auspendler. Jene also, die in der Stadt wohnen und zum Arbeiten hinausfahren. Die Zahl der Auspendler hat zwischen 2016 und 2023 um 11.117 oder 24,3 Prozent auf 56.840 zugenommen. Der Trend bleibe bestehen, aber auch er schwäche sich etwas ab, erklärt Fürst weiter.

Am Stichtag 30. Juni 2023 sind demnach 48.446 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Agenturbezirk Augsburg ein- und 75.438 aus dem Agenturbezirk ausgependelt.

So viele Pendler arbeiten in Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg

Für alle Auspendler aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg bleibt die Stadt Augsburg, wie schon viele Jahre, die erste Anlaufstelle. Mit 36.885 pendelten 54,5 Prozent der insgesamt 67.683 Auspendler aus dem Landkreis Augsburg in das Stadtgebiet ein. Im Landkreis Aichach-Friedberg waren es 37,4 Prozent von insgesamt 37.076. In den Landkreis Augsburg kamen 39.658 und in den Landkreis Aichach-Friedberg 17.698 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, um dort zu arbeiten. (ina)