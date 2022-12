So fahren Bus und Tram an Heiligabend und Silvester in Augsburg

Die Stadtwerke Augsburg sind an den Feiertagen rund um die Uhr im Einsatz. Die Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser soll sichergestellt sein.

Die Feiertage und der Jahreswechsel rücken näher. Damit die Menschen in Augsburg mit Strom, Erdgas und Trinkwasser versorgt werden, ist bei den Stadtwerken Augsburg stets eine größere Mannschaft im Einsatz. Dies gilt auch im Nahverkehr. Insgesamt 250 Mitarbeitende sind laut Stadtwerken rund um die Uhr tätig. An Heiligabend und Silvester gelten besondere Fahrpläne für Bus und Tram.

Die Beschäftigten der Stadtwerke sind im Feiertagsdienst im Einsatz oder in Bereitschaft. Entweder in den Leitstellen für Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser oder Verkehr, hinterm Steuer von Bus und Straßenbahn, in den Werkstätten, in den Kraftwerken oder im Entstördienst. Busse und Straßenbahnen sind an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester unterwegs. An Heiligabend und an Silvester gilt bis abends der Samstags-Fahrplan. Während der Weihnachtsferien gilt der Ferienfahrplan. An Heiligabend gilt bis 19 Uhr der normale Samstags-Fahrplan, danach verkehren die „Christkindles-Linien“ als Busse stündlich entsprechend den bekannten Nachtbuslinien bis Mitternacht.

Die Nachbuslinie 91 wird die Haltestelle „Uniklinik BKH“ im Stunden-Takt bedienen, so die Stadtwerke. Die Nachtbuslinie 92 ersetzt ab Haunstetten die Straßenbahnlinie 3 als B 3 Richtung Königsbrunn und fährt die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs an. Die Lage der Ersatzbus-Haltestellen ist den Umgebungsplänen an den Straßenbahnhaltestellen zu entnehmen.

So läuft der Verkehr zum Jahreswechsel in Augsburg

Auch an Silvester gilt der Samstags-Fahrplan für die Busse und Trams der SWA bis etwa 23.30 Uhr. Danach fahren die Nachtbuslinien als „Silvester-Nachtexpress“. Erste Abfahrt ist um 23.30 Uhr ab Königsplatz. Zum Jahreswechsel um 0 Uhr fährt keine Nachtbuslinie, ab 0.30 Uhr dann im 30-Minuten-Takt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Im Notfall sind die Helfer der Stadtwerke unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Strom (0821) 6500-6600, Erdgas 6500-5500, Trinkwasser 6500-6655 und Fernwärme 6500-5555. Bei Störungen in der Hausinstallation stehen die jeweiligen Notdienste der Firmen zur Verfügung.

