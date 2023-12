Augsburg

So fiebern die Augsburger Vierlinge Weihnachten entgegen

Plus Vor drei Jahren machte die Geburt von Ben, Luis, Aron und Leon deutschlandweit Schlagzeilen. Mittlerweile gehen die Vierlinge in die Kita und halten ihre Eltern auf Trab.

Von Katharina Indrich

Exakt 192 Türchen gehen bei Familie Bytiqi auf, bevor es Weihnachten wird. Und in diesem Jahr fiebern die Vierlinge Ben, Luis, Aron und Leon dem Fest schon besonders entgegen. "Ein Monster", sagt einer der vier, wünschen sie sich zu Weihnachten. Denn die sind spätestens seit Halloween topaktuell. Mitte November hat das Quartett seinen 3. Geburtstag gefeiert. Die Luftballons mit der bunten drei und die Girlande mit den Comic-Helden von Paw Patrol hängen noch im Esszimmer. Auf dem Schrank stehen die Adventskalender der Buben, die sie von Freunden der Familie zum Geburtstag geschenkt bekommen haben. Jeder hat zwei - einen mit Playmobil, einen mit Schokolade. Für alle vier exakt der Gleiche. Das muss sein, sagt Mama Michaela Seidl. Denn sonst bricht bei der Viererbande der Streit los.

Dieses Bild von den Augsburger Vierlingen entstand im Dezember 2021. Inzwischen sind die vier mobil und halten ihre Eltern mehr auf Trab. Foto: Peter Fastl

Vierlinge in Augsburg: Eltern erleben herausfordernde Phase

Einen eigenen Adventskalender hat die 33-jährige Vierlingsmama nicht. Aber sie öffnet gelegentlich Türchen in einer Onlineversion. Gewonnen hat sie da noch nie etwas. Doch Seidl stört das nicht. "Die Kinder, die sind mein Sechser im Lotto." Als sie im November 2020 in Augsburg zur Welt kamen, war das eine Sensation, über die Medien in ganz Deutschland berichteten. Schließlich ist nur jede 600.000 Geburt eine Vierlingsgeburt. Obwohl das Quartett einige Wochen zu früh das Licht der Welt erblickte, hatten alle Kinder ein Gewicht von mehr als 1300 Gramm und waren gesund. "Sie entwickeln sich ganz normal altersgemäß", sagt Michaela Seidl. Wer schon einmal ein dreijähriges Kind gehabt hat, weiß, was das heißt. Autonomiephase, Töpfchentraining, die eigenen Grenzen austesten, aber auch viel Liebe - das alles erleben Seidl und ihr Partner Valmir Bytiqi mal vier. "Gerade wird hier viel gestritten und sie hängen aktuell sehr an mir. Es ist wirklich eine herausfordernde Phase. Früher, als sie noch kleiner waren, fand ich es leichter", gesteht Michaela Seidl.

