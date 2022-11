So funktioniert der neue digitale Augsburg-City-Gutschein

Den Augsburg-City-Gutschein gibt es jetzt im Scheckkartenformat. Wir geben Antworten, wie das System in der Praxis über die Bühne geht.

Was ist der Augsburg-City-Gutschein?

Der Augsburg-City-Gutschein ist ein Wertgutschein, der ausschließlich bei teilnehmenden lokalen Händlern, Gastronomiebetrieben, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Dienstleistungsunternehmen als vollwertiges Zahlungsmittel eingelöst werden kann.

Wo kann man den Augsburg-City-Gutschein kaufen?

Der Gutschein kann online gekauft werden oder bei Augsburg Marketing, Bücher Pustet und in der Bürgerinformation vor Ort. Kunden der Stadtsparkasse Augsburg können den Gutschein auch in den Filialen am Rathausplatz und in der Halderstraße erwerben.

In welcher Form gibt es den Gutschein?

Den Augsburg-City-Gutschein gibt es als wiederaufladbare Gutscheinkarte oder auch als personalisierbares PDF zum Runterladen (Print@Home), für alle, die ein Last-Minute-Geschenk suchen.

Wo kann man den Gutschein einlösen?

Der Augsburg-City-Gutschein ist in über 130 Geschäften, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Dienstleistungsunternehmen in Augsburg einlösbar (Stand 3. November 2022). Eine vollständige Übersicht findet sich hier. Außerdem kann man auf allen Seiten des Stadtportals augsburg-city.de gezielt beim Stöbern durch das Angebot nach Einlösestellen filtern, egal, ob man shoppen gehen will, einfach mit der Familie oder Freunden nach einer Freizeitaktivität sucht oder ob man essen gehen möchte.

Wie funktioniert der Augsburg City Gutschein?

Wer den Gutschein geschenkt, als Arbeitnehmergutschein bekommen oder für sich selbst gekauft hat, kann diesen als reguläres Zahlungsmittel einsetzen und in centgenauen Teilbeträgen einlösen. Die Karte wird beim Bezahlen gescannt und der Betrag vom Gutscheinguthaben abgezogen.

Muss man den Gutschein komplett einlösen?

Nein, das Guthaben ist in Teilbeträgen einlösbar und kann in verschiedenen Geschäften stückweise eingelöst werden.

Wie erfahre ich das Restguthaben meiner Karte?

Das Guthaben ist in weniger als einer Minute abgefragt. Hierfür auf die Gutscheinseite gehen, den zwölfstelligen Gutschein-Code sowie die PIN (Kartenrückseite) eingeben. Link: augsburg-city-gutschein.de/guthabenabfrage

Was passiert mit der Karte, wenn das Guthaben aufgebraucht ist?

Die Gutscheinkarten sind wiederaufladbar, das heißt, man kann die Karte auch behalten und wiederverwenden. Arbeitgeber können die Karten automatisiert aufladen und als steuerfreien Sachbezug ihre Mitarbeiter motivieren und Augsburg als Standort stärken.

Wie können Geschäfte oder Restaurants oder auch Museen Einlösestellen werden?

Die Anmeldung ist für Unternehmen kostenlos. Erst bei Einlösung der Gutscheine, also wenn Umsatz mit dem Augsburg-City-Gutschein generiert wird, fällt eine Bearbeitungsgebühr für den Verwaltungs- und Werbeaufwand an. Für Mitglieder im Förderverein von Augsburg Marketing entfällt dieser Beitrag. Die Annahme des Augsburg-City-Gutscheins setzt lediglich ein handelsübliches Smartphone, Tablet oder einen PC bzw. eine PC-Kasse voraus. Es sind keinerlei zusätzliche Geräte erforderlich. Die Abrechnung erfolgt automatisch und jede Gutscheineinlösung kann zu jedem Zeitpunkt über das Verwaltungsportal eingesehen und nachvollzogen werden.

Was ist der Arbeitgebergutschein?

Der Augsburg-City-Gutschein erfüllt die Kriterien des steuerfreien Sachbezugs gemäß § 8 Abs. 2 Satz 11 EstG, der besagt, dass Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern jeden Monat bis zu 50 Euro steuer- und abgabenfrei bekommen können, solange diese Zuwendung nicht in Euro und Cent ausgezahlt wird. Viele Arbeitgeber nutzen den steuerfreien Sachbezug zur Mitarbeiterbindung und -motivation.