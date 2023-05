Augsburg

So geht es an der Riesenbaustelle an der Karolinenstraße voran

Blick von der Stadtmetzg aus auf das Bader-Haus und die Baustelle an der Karolinenstraße in Augsburg.

Plus Hinter einem Zaun in der Karolinenstraße in Augsburg klafft eine gewaltige Lücke. Wo zuletzt Abrissbagger am Werk waren, gibt es nicht nur eine Baustelle, sondern zwei.

Von Jan Kandzora

Von der Karolinenstraße aus wirkt die Baustelle nicht besonders groß, fast harmlos. Ein orangefarbener Zaun verdeckt die Sicht neben dem historischen Bader-Haus, das lange Jahre unter anderem die Buchhandlung "Bücher Pustet" beheimatete. Der äußere Eindruck aus dieser Perspektive täuscht: Die Baulücke, die sich hinter dem Zaun auftut, ist gut 50 Meter lang. In den vergangenen Monaten haben hier Arbeiter mit Baggern Teile des bestehenden Gebäudes abgerissen, den Schutt aufgeräumt, gegraben. Bald soll hier an zentraler Stelle in der Augsburger Innenstadt noch mehr passieren.

Das wahre Ausmaß zeigt sich von der Rückseite, wenn man von der Stadtmetzg auf das Areal blickt: Ein einzelner Bagger steht derzeit auf Kies und Geröll – und wirkt fast ein wenig verloren, so groß ist die Baustelle. An diesem Tag sind nur wenige Arbeiter vor Ort, eine Momentaufnahme, die sich bald wieder ändern dürfte. Das Augsburger Bauunternehmen Puschak möchte das Bader-Haus neu entwickeln und für einen Millionenbetrag umbauen, was faktisch auch bedeutet, dass der hintere Gebäudeteil neu errichtet werden wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

