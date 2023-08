Augsburg

So geht es dem Augsburger "Wiesn-Toni" Tamer Bugan nach dem schweren Unfall

Seinen 50. Geburtstag feierte Tamer Bugan in der Klinik in Murnau gemeinsam mit Familie und Freunden.

Plus Nach seinem schweren Unfall macht der 50-jährige "Wiesn-Toni" Fortschritte. Dafür trainiert er täglich mehrere Stunden. Denn er hat ein großes Ziel vor Augen.

Im April stürzte der Augsburger Tamer Bugan von einem Hausdach auf Bali, brach sich mehrere Wirbel und wurde nach einer Notoperation halsabwärts gelähmt nach Deutschland ausgeflogen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft brach über ihn herein, als sein Schicksal bekannt wurde. Mehr als tausend Menschen spendeten seitdem auf Go fund me für den Augsburger "Wiesn-Toni". Und freuen sich jetzt mit ihm über seine Fortschritte.

Es ist erst ein paar Tage her. Tamer Bugan saß auf einem Stuhl in der Dusche in der Unfallklinik Murnau. Seine ganze Aufmerksamkeit, all seine Willenskraft fokussierte er da auf sein linkes Bein. Und diesmal geschah, wovon er seit seinem Unfall geträumt hatte. Das Bein bewegte sich. Nur wenige Zentimeter. Aber es hatte sich bewegt. "Ich habe einen Schrei losgelassen", sagt Bugan, der 16 Jahre lang auf dem Münchner Oktoberfest bedient hat und den viele nur als "Wiesn-Toni" kennen. Es sei schwer zu beschreiben, was in diesem Moment in ihm vorging. "Das Bein war monatelang wie tot. Und da steuerst du es an und es bewegt sich. Das ist einfach der Wahnsinn. Das gibt unglaublich viel Motivation."

