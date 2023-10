Augsburg

26.10.2023

So geht es der Augsburger Familie Kastner nach ihrer Rückkehr aus Israel

Plus Tagelang saßen die Kastners nach dem Angriff der Hamas mit ihrem einjährigen Sohn in Jerusalem fest. Nun sind sie wieder daheim. Wie sie das Erlebte verarbeitet haben.

Von Katharina Indrich

Dankbar und erleichtert, so beschreibt der Augsburger Martin Kastner seine Gefühlslage, als er endlich mit seiner Familie im Flugzeug saß. Im Flieger von Israel zurück nach Deutschland. Sechs Tage lang saß er nach dem Angriff der Hamas mit seiner Frau, dem einjährigen Sohn und einer gemeinsamen Freundin in Jerusalem fest. Nun sind sie wieder zurück in Augsburg. Und können trotz allem dem, was sie als Familie erlebt haben, auch Positives abgewinnen.

"So schlimm das alles war und so schlimm die Situation für die Menschen in Israel immer noch ist, hat es mir die Augen für vieles geöffnet", sagt der 32-Jährige. "Das hat uns als Familie zusammengeschweißt. Und man ist jetzt viel dankbarer, dass man hier in Deutschland in Sicherheit ist und nicht von Feinden umringt. Noch einmal bräuchte ich es trotzdem nicht." Bei aller Freude darüber, Israel endlich verlassen zu können, war da aber auch noch ein anderes Gefühl: "Da war so der Gedanke: Ich als Deutscher fliege jetzt nach Hause, hinterlasse das Kriegsgebiet und bin wieder in meinem sicheren Hafen. Aber was ist mit den Leuten, die weiter attackiert und bombardiert werden?" Etwa mit der befreundeten Familie, die sie in Jerusalem mit Spielsachen und Büchern zur Ablenkung für den einjährigen Micha unterstützt hat. Die Kastners stehen im engen Kontakt mit ihnen, haben sich auch an einer Spendenaktion für die Menschen in Israel beteiligt. "Und natürlich informiere ich mich weiter über die Entwicklungen vor Ort und bin in Gedanken und als gläubiger Christ auch in Gebeten bei den Menschen."

