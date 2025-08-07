Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: So geht es mit den „Meran Arcaden“ in Lechhausen weiter

Augsburg

So geht es mit den „Meran Arcaden“ in Lechhausen weiter

Im Industriegebiet soll seit Jahren ein Fachmarktzentrum wachsen. Doch die Entwicklung geriet zuletzt ins Stocken. Der Grundstückseigentümer bleibt positiv.
Von Andrea Wenzel
    • |
    • |
    • |
    Vier Hektar Fläche sind an der Albert-Schenavsky-Straße im Lechhauser Industriegebiet noch frei. Hier soll das Fachmarktzentrum „Meran Arcaden“ weiter wachsen.
    Vier Hektar Fläche sind an der Albert-Schenavsky-Straße im Lechhauser Industriegebiet noch frei. Hier soll das Fachmarktzentrum „Meran Arcaden“ weiter wachsen. Foto: Marcus Merk

    Die Säule mit der Aufschrift „Meran Arcaden“ steht deutlich sichtbar auf dem Gelände an der Albert-Schenavsky-Straße im Lechhauser Industriegebiet gleich neben Kaufland. Doch nach Arcaden sieht es auf dem Platz nicht aus. Stattdessen finden Kunden in einzelnen Gebäuden den Sportartikel-Markt Decathlon, die Pizzeria L‘Osteria, das Fitnessstudio FitX, eine Tankstelle und Aldi - und dahinter viel freie Fläche. Die Entwicklung des Fachmarktzentrums, das um einen großen Parkplatz herum gruppiert werden soll, verläuft weniger schnell, als sich das Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Grundstückseigentümer gedacht hatten. Seit der Eröffnung von Decathlon 2022 ist nicht mehr viel passiert. Man halte an den Plänen für die Meran Arcaden weiter fest, heißt es jedoch seitens der Verantwortlichen - wenn auch mit leicht abgewandeltem Konzept.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden