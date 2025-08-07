So geht es mit den „Meran Arcaden“ in Lechhausen weiter

Die Säule mit der Aufschrift „Meran Arcaden“ steht deutlich sichtbar auf dem Gelände an der Albert-Schenavsky-Straße im Lechhauser Industriegebiet gleich neben Kaufland. Doch nach Arcaden sieht es auf dem Platz nicht aus. Stattdessen finden Kunden in einzelnen Gebäuden den Sportartikel-Markt Decathlon, die Pizzeria L‘Osteria, das Fitnessstudio FitX, eine Tankstelle und Aldi - und dahinter viel freie Fläche. Die Entwicklung des Fachmarktzentrums, das um einen großen Parkplatz herum gruppiert werden soll, verläuft weniger schnell, als sich das Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Grundstückseigentümer gedacht hatten. Seit der Eröffnung von Decathlon 2022 ist nicht mehr viel passiert. Man halte an den Plänen für die Meran Arcaden weiter fest, heißt es jedoch seitens der Verantwortlichen - wenn auch mit leicht abgewandeltem Konzept.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fachmarktzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis