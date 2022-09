Augsburg

10:08 Uhr

So hat sich der Augsburger Plärrer auf die Corona-Zahlen ausgewirkt

Plus Auf dem Plärrer haben viele Menschen ohne Abstand gefeiert. Eine Woche nach dem Ende von Schwabens größtem Volksfest zieht das Gesundheitsamt eine erste Bilanz.

Von Michael Hörmann

Die Sorge mancher Menschen war groß, dass der Herbstplärrer in Augsburg die Zahlen von Corona-Infizierten nach oben treiben könnte. Ganz einfach deshalb, weil viele Menschen bei einem Volksfest zusammentreffen und in bester Feierlaune in den beiden Bierzelten eng zusammenrückten. Seit Sonntag vergangener Woche ist Schwabens größtes Volksfest vorüber. Das städtische Gesundheitsamt hat jetzt auf Anfrage eine Bilanz gezogen. Die Statistik hinkt der aktuellen Lage zwar immer etwas hinterher. Dennoch gilt: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg war vor dem Plärrer höher als danach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen