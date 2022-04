Basar, Streetfood, OP-Bett: So hilft Augsburg Menschen aus der Ukraine

In Tschernowitz wurde ein OP-Saal eingerichtet. In Augsburg selbst gibt es verschiedene Aktionen. Alle Generationen zeigen sich solidarisch mit den Geflüchteten.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und die in Augsburg angekommenen Geflüchteten reißt nicht ab. Nachfolgend fassen wir weitere Aktionen und Hilfsangebote zusammen.

Fuggerei: Doppelter Erlös aus Eintrittskarten wird gespendet

Die Fuggerei zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Augsburg. Die Fuggerschen Stiftungen wollen nun sämtliches Geld, das über die Osterfeiertage zusammenkommt, für die Ukrainehilfe spenden - und diese Summe sogar verdoppeln. Sie möchten die Einnahmen jeder Eintrittskarte, die von Karfreitag bis Ostermontag verkauft wird, verdoppeln und dann spenden. Vorgesehen sind zwei Empfänger: die Ukrainehilfe des Malteser Hilfsdiensts sowie der Ukrainische Verein Augsburg. Mit der Spende wolle die Fuggerei ein Zeichen der Solidarität setzen, so Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen. Geöffnet ist die Fuggerei täglich von 9 bis 20 Uhr, der Eintritt für Erwachsene kostet 6,50 Euro, Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt.

Große Freude herrschte an der Wittelsbacher Schule, als Jürgen Faller von Koffer-Kopf (Dritter von links) zehn Schulranzen für ukrainische Kinder übergab. Foto: Tabea Faller

Für die Willkommensklassen an der Wittelsbacher-Grundschule im Antonsviertel hat das Familienunternehmen Koffer-Kopf zehn Schulranzen im Wert von rund 1500 Euro gespendet. "Wir freuen uns, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, diese schwierige Situation für die Kinder ein bisschen schöner zu machen", erklärt Jürgen Faller von Koffer-Kopf.

Eine große Auswahl hatten die Gäste des Osterbasars an der Grundschule vor dem Roten Tor. Foto: Grundschule vor dem Roten Tor

Auch an der Grundschule vor dem Roten Tor werden Mädchen und Jungen aus der Ukraine unterrichtet. Die Schule veranstaltete einen Osterbasar, bei dem Selbstgebasteltes verkauft wurde. Mit dem Lied: "Frieden für die Kinder, Frieden für die Welt" machten die Kinder und ihre Lehrer darauf aufmerksam, dass der Erlös vor allem Kindern zugutekommen soll, die aus Kriegsgebieten flüchten müssen. Und so sollen mit den eingenommenen 2000 Euro die 14 ukrainischen Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, die derzeit die Regelklassen am Roten Tor besuchen. Ein Teil des Geldes soll auch anderen ukrainischen Familien zugutekommen.

Jörg Puma (Lions Club Augsburg Elias Holl, links) und Reinhold Egger (Medizintechnik Universitätsklinikum Augsburg) inspizieren den OP-Tisch, der wie vieles andere nach Tschernowitz ging. Foto: Marion Buk-Kluger

Innerhalb von nur drei Wochen wurde ein Versprechen wahr gemacht: Das Equipment für einen zweiten OP-Saal für das Regionalkrankenhaus in Tschernowitz in der Westukraine wurde dorthin gebracht. Und das war maßgeblich dem Einsatz von Missionsleiter Philipp Blobel (Lions Club Augsburg Elias Holl) und dem Uniklinik-Oberarzt Henryk Pich zu verdanken. Auch durch die anderen vier Fahrer, die sich auf den Weg gemacht haben (Dominic Jefferson, Herbert Gairhos, Jörg Puma und Norbert Kienning) und zahlreiche Spenden (unter anderem vom Uniklinikum Augsburg, dem Friedberger und dem Schwabmünchener Krankenhaus sowie vom Uniklinikum Dresden), kann diese Hilfsaktion verwirklicht werden.

Ukraine-Friedenstauben als Zeichen der Hoffnung - Seniorinnen und Senioren im Sparkassen-Altenheim initiieren Spendenaktion für die Ukraine. Foto: Daniela Frumert

In Gedanken an die Not leidenden Menschen in der Ukraine gestalteten Bewohnerinnen und Bewohner des Sparkassen-Altenheims zusammen mit der Mitarbeiterin des Sozialdienstes und weiteren freiwilligen Helferinnen über mehrere Tage rund 400 Friedenstauben aus Papier und bemalten sie bunt. "Wir wollten etwas tun, nicht nur über die schlimmen Ereignisse in der Ukraine reden", sagt Bewohnerin Ruth Wörner. "Während der Aktion wurde viel über die eigenen Kriegserfahrungen in der Vergangenheit gesprochen", berichtet Elisabeth Poqué. Für alle Beteiligten war die Bastelaktion aber vor allem auch ein Zeichen der Unterstützung und Hilfe. Das Engagement fand so guten Anklang, dass alle Friedenstauben gegen eine kleine Spende bei Kaffee und Kuchen angeboten wurden. Insgesamt konnten dadurch 2078 Euro gesammelt werden. Der Erlös wurde vom Sparkassen-Altenheim an eine große Hilfsorganisation gespendet.

Der Streetfood-Markt im Hof des Gasthauses Settele war ein großer Erfolg. Und so konnten die Initiatoren, darunter Martina Bischoff-Settele, Stefan Settele sowie Bruno Strocchi (Restaurants Al Teatro und Il Porcino), insgesamt 6000 Euro an das Christliche Integrationszentrum für seine Arbeit für die geflüchteten Menschen übergeben.

Hilfsaktion in Augsburg: Gymnasium Maria Stern musiziert für die Ukraine

Für alle Beteiligten war es ein besonderes Ereignis: Über zwei Jahre lang konnte am Gymnasium Maria Stern coronabedingt kein Konzert mehr stattfinden. Nun wurden sogar gleich zwei Benefizkonzerte mit identischem Programm hintereinander angeboten. Es musizierten kleine Instrumentalensembles und Solistinnen und Solisten des musischen Gymnasiums Maria Stern, darunter die mehrfachen Jugend-Musiziert-Preisträger Jacob Kramer, Gitarre, Leila Nadjafi, Akkordeon, und Annika Kastner, Klavier. Die Besucherinnen und Besucher der beiden Konzerte spendeten über 1700 Euro für die Arbeit des Ukrainevereins Augsburg. (bau/nip)