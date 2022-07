Pilotprojekt zeigt, wie man beim Bauen Material sparen kann

Aus Teilen der alten Augsburger Stadtbücherei hat ein Student ein neues Haus entworfen, materialsparend und gut für die Umwelt. Über ein Pilotprojekt zum Thema Bauen.

Ob Stahl oder Holz, der Mangel an verschiedenen Baustoffen stellt öffentliche und private Bauherren vor Probleme. Architekturstudenten der Hochschule Augsburg zeigen nun, wie man materialsparend, umweltschonend und schön bauen kann: Christoph Tobias Rechtsteiner entwarf einen Neubau, der komplett aus Teilen des Abbruchs der alten Augsburger Stadtbücherei zusammengesetzt ist. Felix Binder stellt einen innovativen Neubau fürs Augsburger Naturmuseum vor. Alle Konstruktionsteile können später sortenrein zurückgebaut werden.

Das Thema könnte nicht aktueller sein, so Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der städtischen Wohnbaugruppe (WBG) und Vorstand der gleichnamigen Stiftung. Er sagt mit Blick auf die Branche. "Wir werden schauen müssen, wie wir mit Baustoffen nachhaltig umgehen." Das Stichwort in der Fachwelt heißt "zirkuläres Bauen", bei dem gut erhaltene Materialien aus Abbruchgebäuden registriert, gesichert und über eine digitale Plattform an Interessenten weiterverkauft werden.

Pilotprojekt für gebrauchte Baustoffe läuft in Augsburg

Ein bayernweit neues Pilotprojekt läuft gerade in Augsburg. In Zusammenarbeit der Hochschulprofessorin Mikala Holme Samsoe und ihren Studierenden zusammen mit dem Staatlichen Bauamt und einem europaweit tätigen Online-Unternehmen für gebrauchte Baustoffe werden beim Abriss der alten Stadtbücherei an der Schaezlerstraße, wiederverwendbare Baustoffe nicht weggeworfen, sondern zum Verkauf angeboten. Nun wurden auch beim Hochschulwettbewerb der WBG-Stiftung für den Fachbereich Architektur entsprechende Arbeiten ausgezeichnet.

Ein Gebäude aus Teilen eines Abbruchhauses entwarf Christoph Tobias Rechtsteiner. Foto: Michael Hochgemuth

Masterstudent Rechtsteiner hat gebrauchte Teile aus dem Abriss in einem "poetischen Entwurf" zu einem Gebäude zusammengefügt. Es könnte - theoretisch - als Vorbild auf dem Campus stehen. Alte zweifach verglaste Fenster fügte er zu einer Vierfachverglasung zusammen, der alte Standardmetallzaun vom Spielplatz wird zu einem Pflanzgerüst an der Fassade, dessen Begrünung für Kühlung sorgt. Die Jury würdigte, dass die Arbeit das Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit Baustoffen fördere. Der Entwurf erhielt den WBG-Preis 2022.

Der WBG-Sonderpreis ging an Felix Binder für seine Bachelorarbeit im Studiengang "Energieeffizientes Planen und Bauen". Binder entwarf als Ergänzung zum neuen Umweltbildungszentrum am Botanischen Garten ein zeitgemäßes Naturmuseum für Augsburg mit Planetarium, Sternwarte und Gastronomie. In dem Gebäude ist auch ein Übernachtungsbereich für Schulklassen vorgesehen (Betreuer: Prof. Joachim Müller, Prof. Susanne Runkel).

Jury: So geht bauen heute

Den Preisrichtern gefiel der Entwurf mit drei zylindrischen Baukörpern, die auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden sind und die doch jeweils separat genutzt werden können. Nicht allein der Bezug zur Umgebung sei gelungen. Den WBG-Sonderpreis zeichnet insbesondere aus, dass alle Konstruktionsteile später sortenrein zurückgebaut und damit im Sinne eine "Rohstofflagers" recycelt werden können. Binder erstellte zudem eine Energiebilanz fürs Gebäude und eine Ökobilanz für die Konstruktion.

"So geht zukunftsfähiges Bauen heute", ist Prodekan Marcus Rommel gemeinsam mit der Jury überzeugt. Grundsätzlich geht es beim WBG-Preis darum, dass Hochschulstudierende aus der Perspektive junger Leute Planungen zu Themen vorstellen, die in Augsburg für Diskussionsstoff sorgen.