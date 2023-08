So können Sie dem Augsburger CharityGamer Kurt Brandt helfen

Viele Jahre war er der Helfer. Nun braucht Kurt Brandt aus Augsburg selbst Hilfe.

Jahrelang half der Augsburger Kurt Brandt mit seinem Verein CharityGamer todkranken Kindern, indem er mit Gleichgesinnten Videospiele spielte. Nun ist er selbst mit 48 Jahren unheilbar an Magenkrebs erkrankt. Um sich noch einige Wünsche erfüllen zu können, hat er auf der Plattform Go fund me eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Wer ihn unterstützen will, findet hier den Link zur Seite.