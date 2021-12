So könnte Augsburgs neues Hallenbad aussehen

Plus Architekten haben Pläne für einen Hallenbad-Neubau in Göggingen vorgestellt. Immer mehr Menschen setzen sich für mehr Wasserflächen ein. Welche Vorstellungen sie haben.

Die Überzeugung, dass eine Stadt wie Augsburg mehr Flächen für den Schwimm- und Wassersport benötigt, scheint immer mehr Fürsprecher zu finden. Nicht nur weil sich die Arbeitsgemeinschaft "50-Meter-Hallenbad" - nahezu alle Augsburger Wassersport- und Schwimmvereine sowie Organisationen haben sich zusammengeschlossen - unermüdlich für ihr Wunschprojekt einsetzt, sondern auch weil auch vonseiten der Politik entsprechend Signale gesendet werden. Ein Beispiel ist die "Kompensations-Offensive für Wasserflächen", die die schwarz-grüne Stadtregierung angekündigt hat.