So kommt der neue Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz an

Auf dem Augsburger Rathausplatz steht nun ein Wasserspielplatz. Das Angebot richtet sich an Kinder – bisher wird die "Playfountain" aber vor allem fotografiert.

Es sprudelt, spritzt und tröpfelt auf dem Rathausplatz, dazu tönt leise Musik aus Lautsprechern. Aus dem Spielbrunnen vor dem Welterbezentrum schießen in wechselnder Formation Wasserfontänen in die Luft. Das Wasserspiel soll für einen Monat dort stehen - als Spielplatz für Kinder, Abkühlung für alle und Blickfänger in der Innenstadt. Zum Start am Mittwoch ist es vor allem Letzteres.

Die Playfountain auf dem Rathausplatz soll für einen Monat bleiben

Die Installation zieht die Blicke der Passantinnen und Passanten an. Nahezu alle verlangsamen ihre Schritte, viele bleiben stehen und schauen aufmerksam auf das sich verändernde Wasserspiel. Einige Touristen grinsen für Selfies mit dem Spielbrunnen in ihre Handys. Eigentlich ist der Wasserspielplatz jedoch nicht nur zum Betrachten gedacht, sondern auch zum Betreten. Die Idee: Man soll versuchen, dem Wasser auszuweichen - oder eben nass zu werden. Doch so richtig trauen sich nur Einzelne am ersten Tag. Die meisten Kinder, an die der Wasserspielplatz vor allem gerichtet ist, bleiben eher am Rand und damit in "Sicherheit" vor den unberechenbaren Fontänen. Doch 15 Grad und leichter Wind sind natürlich auch nicht die üblichen Bedingungen, in denen man Abkühlung sucht.

Die Resonanz am ersten Tag ist trotzdem positiv. "Das lockert den Stadtbesuch auf, man bleibt gerne davor stehen", findet Julia Schmalbach aus Donauwörth. Die Mutter ist mit dem vierjährigen Till für einen Tagesausflug nach Augsburg gekommen. Dieter Bichl hingegen hätte sich zusätzlich noch ein paar Palmen, Sand oder Liegestühle gewünscht. "Aber es isch schon ganz nett", meint der Augsburger. Außerdem könne die Musik noch etwas lauter sein, ergänzt er.

Am Abend wird der Augsburger Wasserspielplatz zum Lichtspiel

Der Wasserspielplatz besteht aus einer zehn auf zehn Meter großen Plattform, aus der über 1000 kleine Wasserfontänen schießen. Die Fontänen sprühen mal einzeln, mal in Reihen, dann schwellen alle Fontänen gleichzeitig zu einem lauten Rauschen an. Es folgen Kreisformen, ein Ring zieht sich zur Mitte zusammen, Wellen wandern über die quadratische Fläche. Immer wieder ändert sich die Formation des hochspritzenden Wassers. Ab 19.15 Uhr und bis 22 Uhr soll die Installation zu einem "Licht- und Wasserspiel" werden, bei dem Scheinwerfer und Fontänen die Augsburger Sommerabende bereichern sollen. Tagsüber läuft der Wasserspielplatz von 10 bis 19 Uhr, bis zum 22. Juni.