So kreativ macht sich eine Augsburger Schule für Pflegeberufe stark

In einer Projektwoche befassten sich Mädchen und Jungen der Franz-von-Assisi-Schule mit dem Thema Pflege. Einige können sich auch vorstellen, diesen Beruf zu ergreifen.

Pflegekräfte sind Mangelware, die Corona-Pandemie hat dieses Problem nochmals verschärft. Vor allem junge Menschen werden als zukünftige Auszubildende dringend gesucht. Um Jugendliche auf Karrieremöglichkeiten in der Pflegebranche aufmerksam zu machen, startete Jean-Francois Drozak, Beauftragter des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, ein innovatives Format für weiterführende Schulen. Die Jugendlichen beschäftigen sich dabei eine Woche lang mit dem Berufsfeld, sprechen mit Expertinnen und Experten und präsentieren die Ergebnisse szenisch vor ihren Mitschülern.

Pflege-Fachleute geben in Augsburg Einblick in Berufsalltag

Bei diesem Projekt machte auch die Augsburger Franz-von-Assisi-Mittelschule mit. Rektorin Kathrin Betz war von der Aktion sofort begeistert: "Mir ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern ein breites Angebot an Berufsorientierung machen zu können. Und dabei soll auch die Pflege nicht zu kurz kommen." Acht Schülerinnen und Schüler lernten somit eine Woche lang verschiedene Bereiche des Pflegeberufs kennen. In diesem Rahmen bekamen sie von Fachleuten Einblicke in deren Berufsalltag.

Der Bedarf an Pflegekräften ist sowohl im Krankenhaus als auch in Seniorenheimen sehr groß. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Mehrere Schüler und Schülerinnen entschieden sich für das Projekt, da sie schon im Vorhinein Interesse an dem Berufsfeld hatten. "Ich habe viele Freunde, die in die Pflege oder in den medizinischen Bereich möchten", erzählt Schülerin Niki Calatzis. Eine andere Schülerin erzählt, sie sei die Einzige in ihrem Freundeskreis. Andere Mitwirkende möchten überhaupt nicht in die Pflege. "Ich habe den größten Respekt vor diesem Beruf, aber für mich selbst wäre das viel zu belastend. Das ist nichts für mich", erklärt etwa Hannah Ritter.

Pflege nicht durch die rosarote Brille sehen

"Und das ist auch vollkommen in Ordnung", meint Projektleiter Jean-Francois Drozak dazu. "Wir machen keine Werbung und stellen die Pflege nicht durch eine rosarote Brille dar." Er betreibe eine richtige Berufsberatung und wenn das für manche nichts ist, ist das auch verständlich, denn der Beruf sei schließlich hart, erklärt Drozak. Kathrin Betz hofft, die Schülerinnen und Schüler nehmen durch das Projekt mehr für sich mit, als sie es im regulären Unterricht getan hätten.

"Das war eine tolle Erfahrung, ich habe noch mehr Respekt vor dem Beruf und nehme daraus mit, wie wichtig die Pflege ist", meint Niki Calatzis. "Mit ist noch mehr bewusst geworden, dass wir viel mehr Menschen in der Pflege brauchen und ich fühle mich mehr bestätigt in meiner Berufswahl", findet auch eine weitere Zehntklässlerin.

Podcast steht auch anderen Schulen zur Verfügung

Die Erkenntnisse setzten die Schülerinnen und Schüler in einem Podcast um, den sie live vor einer Schulklasse aufführten. Das Hörspiel besteht aus informativen Gesprächen mit den Pflegekräften, wobei auch sehr sensible Fragen beantwortet werden, zum Beispiel, wie es sich anfühlt, wenn man Menschen sterben sieht. Erzählungen der Expertinnen, die den Jugendlichen besonders in Erinnerung geblieben sind, setzten sie zu kurzen Szenen um und sprachen sie ein. Der Podcast steht auch weiteren Klassen und Schulen zur Verfügung.