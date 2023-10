Augsburg

06:00 Uhr

So läuft der Schulalltag auf der Baustelle am Schulzentrum FOS/BOS/RWS

Plus Die Schulfamilie des Schulzentrums hat gelernt, mit der großen Baustelle zu leben. Vieles geht seinen Gang. Doch manchmal passiert etwas Überraschendes.

Von Miriam Zissler

Das Gebäude, in dem normalerweise die Schülerinnen und Schüler der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) ihren Unterricht besuchen, besteht nur noch aus einem Gerippe, der Unterricht findet schon lange in Containern statt, die sich auf dem Gelände befinden. Fenster und Wände wurden am Schulgebäude mittlerweile entfernt. Das Entkernen ist aber noch nicht beendet – das Dach wird ebenfalls abgebrochen. In der Schule, in der neben der RWS auch die Fachoberschule (FOS) und die Berufsoberschule (BOS) untergebracht sind, verläuft eine Holzwand, die den Bereich der Bauarbeiten vom übrigen Schulbetrieb trennt. Der neue Schulleiter der FOS/BOS, Philipp Reichel, und Markus Ruf, Mitarbeiter der Schulleitung, berichten von ihrem Schulalltag auf einer der größten Baustellen Augsburgs.

Der Start an einer neuen Schule ist freilich immer aufregend. Der von Philipp Reichel in diesem Schuljahr war noch eine Spur aufregender. Bereits am zweiten Tag gab es einen außerplanmäßigen Feueralarm. "Flexarbeiten an der Baustelle hatten einen Rauchmelder aktiviert." Der Grund, warum der Feueralarm ausgelöst wurde, war im September schnell gefunden, die Schüler konnten bald wieder in ihre Klassenzimmer zurück. "Ziemlich zufrieden", zeigen sich die Vertreter der FOS/BOS mit der Baustelle. Die Fortschritte wären erkennbar, der Lärm hielte sich in Grenzen.

