So läuft die Christbaumentsorgung in Augsburg

Weihnachten ist vorbei, die Christbäume verschwinden nach und nach aus den Wohnungen. Wer seinen Baum abholen lassen will, hat bis Anfang Februar Zeit.

Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) wird Christbäume im Rahmen einer Sonderabholung zwischen 2. Januar und 2. Februar abholen und entsorgen. Bürger werden gebeten, ihren ungekürzten und vollständig abgeschmückten Christbaum am Abholtag - dies ist der Leerungstag der braunen Tonne - an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereitzustellen. Die Christbäume werden dann im Nachgang zur Tonnenleerung von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.

Darüber hinaus haben Bürger auch die Möglichkeit, ihren Christbaum bei den Wertstoffhöfen (Holzweg 32, Unterer Talweg 89, Johannes-Haag-Straße 29 und Oberer Auweg 11) kostenfrei abzugeben. Die Weihnachtsbäume werden zur Deponie gebracht und zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Die Abholung läuft nur bis 2. Februar. Danach ist eine Entsorgung nur über Anlieferung an einen der Wertstoffhöfe möglich. (skro)