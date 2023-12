So läuft die Eröffnung des Bahnhofstunnels am Freitag

Ab etwa 12 Uhr mittags wird die neue Unterführung für die Öffentlichkeit benutzbar sein. Am Nachmittag gibt es Führungen durch das Bauwerk.

Der Bahnhofstunnel wird an diesem Freitag nach etwa zehnjähriger Bauzeit eröffnet. Für die Öffentlichkeit wird die Fußgängerebene ab etwa 12 Uhr mittags freigegeben, nachdem am Vormittag die offizielle Einweihung mit geladenen Gästen stattfindet. Ab dem Mittag wird auch die Empfangshalle des Bahnhofs und der Fußgängerdurchstich ins Thelottviertel freigegeben. Bis 16 Uhr gibt es ein Programm mit Musik auf dem Bahnhofsvorplatz. Zudem gibt es Führungen durchs Bauwerk und durch die unterirdische Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoss. Sie wird erst 2025 in Betrieb gehen. (skro)