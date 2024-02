So laufen die Sanierungsarbeiten der Staats- und Stadtbibliothek

Plus Derzeit untersuchen Restauratoren das Innere des historischen Augsburger Gebäudes. 2026 soll die Sanierung zu Ende sein. Das sind die nächsten Schritte.

Wer aktuell die Schaezlerstraße in Augsburg entlanggeht, dem dürfte es aufgefallen sein: Das historische Gebäude der Staats- und Stadtbibliothek umgibt eine metertiefe Baugrube, das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Staatliche Bauamt mit, dass die Sanierungsarbeiten der Bibliothek im vorgesehenen Zeitplan lägen. Aktuell fänden im Innenraum des Baudenkmals Untersuchungen der Restauratoren statt. Dabei würden unter anderem Muster zur weiteren Bearbeitung der Oberflächen erstellt. Die millionenteuren Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein. Bis dahin wird sich auf dem Areal noch einiges tun.

"Sehr zeitnah beginnen die Rohbauarbeiten im Baudenkmal", so das Staatliche Bauamt. Im nächsten Schritt würden Schutzeinrichtungen auf den vorhandenen Regalen und weiteren wertvollen Bauteilen im Innenraum angebracht. Anschließend Schlitze und Durchbrüche für die Elektroarbeiten erstellt. Ziel der Sanierungsarbeiten an dem historischen Gebäude ist, moderne Arbeitsplätze für Forschung und Studium sowie einen neuen barrierefrei erreichbaren Ausleihbereich zu schaffen.