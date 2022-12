Augsburg

"Es ist alles weg": So lief der Einsatz am Autobahnsee-Campingplatz

Ein Feuer hat am späten Samstagabend großen Schaden auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee angerichtet.

Plus Ein großer Brand erschüttert am späten Samstagabend die Menschen, die auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee wohnen. Das Schadensbild ist verheerend.

Von Max Kramer

Ein Mann nimmt seine Frau in den Arm, beide weinen. "Es ist alles weg", sagt sie und schluchzt. "Einfach alles weg." Hinter den beiden erhebt sich eine Rauchsäule, in der Luft beißen Kälte und Brandgeruch ineinander. Blaulicht dringt in die Nacht, Menschen mit Decken über den Schultern stehen fassungslos herum. Am Ort des Geschehens sind Feuerwehrleute mit Nachlösch-Abeiten beschäftigt, das Gröbste ist vorbei. Was jetzt aber auf dem Campingplatz am Augsburger Autobahnsee zutage tritt, ist ein Bild der Zerstörung.

