Augsburg

11:23 Uhr

So lief der Start des Kita-Portals in Augsburg

Plus Seit gut vier Wochen können Eltern ihre Kinder stadtweit online für einen Betreuungsplatz vormerken. Welche Probleme sich aufgetan haben und was Träger sagen.

Von Andrea Baumann Artikel anhören Shape

Vor vier Wochen ist das neue Kita-Portal Augsburg an den Start gegangen. Statt ihr Kind auf Papier-Formularen anzumelden, können Eltern jetzt auf digitalem Weg eine oder mehrere Betreuungseinrichtungen aussuchen und alle nötigen Daten eingeben. Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) spricht von "ganz vielen Anmeldungen und vielen positiven Rückmeldungen". Sie erwähnt aber auch einen "kleinen Wermutstropfen". So habe sich das Gerücht in der Stadt verbreitet, man müsse möglichst schnell sein, um die Chance auf einen Platz zu haben. "Das Kita-Portal funktioniert nicht nach dem Windhundprinzip", stellt Wild klar. Die Stadt habe vielmehr mit allen Trägern für die Anmeldung eine Zeitschiene bis Ende Februar vereinbart. Die Platzvergabe erfolge daher nicht nach dem Zeitpunkt des Eintrags in das Portal, sondern nach den bislang angewandten Kriterien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen