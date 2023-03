Augsburg

06:00 Uhr

So plant die Stadt den Start des 49-Euro-Tickets im Mai

Plus Trotz der Skepsis aus dem Landkreis Augsburg geht man bei der Stadt Augsburg von einem pünktlichen Start des 49-Euro-Tickets aus. Trotzdem sind noch Fragen offen.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg geht davon aus, dass das 49-Euro-Ticket in der Region pünktlich am 1. Mai starten kann. Zwar gebe es auf staatlicher Ebene formal noch offene Fragen in rechtlicher und finanzieller Hinsicht, man gehe aber davon aus, dass diese Themen durch Bund und Land noch rechtzeitig abgeräumt werden, heißt es aus dem Wirtschaftsreferat. Die Stadt sieht die Dinge damit deutlich gelassener als der Landkreis Augsburg, der zusammen mit der Stadt und den Landkreisen Aichach-Friedberg und Dillingen Gesellschafter des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) ist. Probleme zeichnen sich aber in der technischen Umsetzung bei nicht-digitalen Karten ab.

