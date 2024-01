So räumten die fleißigen Straßenkehrer an Neujahr in Augsburg auf

Neujahr war ein Großkampftag für knapp 100 Beschäftigte. Für die Augsburger Innenstadt stellt die Stadtreinigung eine überraschende Entwicklung auf.

Die Silvesternacht ist vorüber, das neue Jahr hat begonnen. Ein Teil der arbeitenden Bevölkerung hat allerdings noch Urlaub. Für knapp 100 Beschäftigte der Stadtreinigung war Neujahr ein Großkampftag. Sie zogen aus, um die Überreste der Silvesternacht auf öffentlichen Plätzen und Straßen zu beseitigen. Jetzt wird Bilanz gezogen.

Aus dem Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) hieß es am Dienstag auf Anfrage: "Die Mitarbeiter hatten an Neujahr ab 6 Uhr mit den Reinigungsarbeiten begonnen." Es kamen 26 Gruppenfahrzeuge, zwei Kleinkehrmaschinen, ein Waschwagen und eine Großkehrmaschine zum Einsatz. Beaufsichtigt wurden die Reinigungsarbeiten von sechs Bauhofleitern, die mit insgesamt 86 Mitarbeitenden Silvesterabfall eingesammelt haben.

Für die Reinigungsarbeiten waren vier Stunden erforderlich. Der Abfall auf den Straßen und öffentlichen Plätzen wurde von der Straßenreinigung eingesammelt und zur Müllverwertung gebracht. Dort wird der Abfall thermisch verwertet.

Eine Aussage, ob weniger geböllert wurde, könne der AWS nicht treffen, hieß es. Ordnungsreferent Frank Pintsch sprach in seiner Bilanz von einem großteils friedlichen Jahreswechsel in Augsburg. Eine Erkenntnis gibt der AWS jedoch weiter: "Beim Abfallaufkommen konnten wir feststellen, dass in der Innenstadt weniger Abfall angefallen ist als in anderen Stadtteilen.“

