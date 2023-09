So reagiert die Kommunalpolitik auf Söders Entscheidung zu Aiwanger

Beim Oberhauser Marktsonntag hatten auch die Parteien ihre Stände aufgebaut. Ein Thema am Rande freilich war die Entscheidung Söders im Fall Aiwanger.

Den Oberhauser Marktsonntag nutzten auch die Parteien, um fünf Wochen vor der bayerischen Landtagswahl für sich und ihre Kandidaten zu werben. Mitten während des Aufbaus ihrer Stände in der Ulmer Straße platzte die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), der verkündete, er halte trotz der Flugblatt-Affäre an seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) fest. Die Meinungen über die Entscheidung fallen bei den Augsburger Parteiverbänden unterschiedlich aus.

Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht hatte die Aufbauarbeiten des Parteistandes kurz unterbrochen, um sich auf dem Smartphone die Pressekonferenz anzusehen, die live übertragen wurde. Überrascht sei sie von Söders Entscheidung nicht. "Ich hatte trotzdem gehofft, dass nicht nur strategische Überlegungen dahinterstecken." Mit Aiwangers Antworten zu den 25 Fragen aus der Staatskanzlei, die zur Aufklärung des Falls beitragen sollten, würden sich die Grünen nicht zufriedengeben. "Das ist zu dünn." Man werde in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag einfordern, dass die Fragen ernsthaft beantwortet werden. Erleichterung herrscht freilich bei den Augsburger Freien Wählern.

Den Freien Wählern Augsburg fällt ein Stein vom Herzen

Stadträtin Regina Stuber-Schneider findet Söders Entscheidung, und dass er sich dafür Zeit gelassen habe, richtig. Es habe keine andere Lösung gegeben. Die FW-Stadträtin sagt, sie fand das Vorgehen der Süddeutschen Zeitung, die den Fall aufgeworfen hat, falsch. "Das war ein klarer Bruch des Schulrechts." Augsburgs FW-Vorsitzende Angelika Lippert, sagt, ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen. Söder habe sich "in einer ganz miesen Situation befunden", meint hingegen Florian Freund von der SPD.

Laut dem Vorsitzenden der Sozialfraktion habe der CSU-Ministerpräsident kaum eine Wahl gehabt. "Was sollte er machen? Er hatte sich früh auf eine Koalition mit den Freien Wählern festgelegt." Die wiederum hätten an Aiwanger festgehalten. Die Antworten Aiwangers auf den Fragenkatalog zu den Antisemitismus-Vorwürfen findet auch Freund "zu dünn", der Umgang des stellvertretenden Ministerpräsidenten mit den Vorwürfen sei insgesamt fragwürdig. Bei der CSU selbst hielt man sich Sonntagmittag noch bedeckt. Fraktionsvorsitzender und Landtagskandidat Leo Dietz hatte zu dem Zeitpunkt die Pressekonferenz noch nicht gesehen und die veröffentlichten Fragen Aiwangers nicht gelesen, so sehr war er mit den Vorbereitungen für den Marktsonntag beschäftigt. Er sagte, er wolle sich erst mal in Ruhe informieren. (ina)

Lesen Sie dazu auch