Augsburg

06:00 Uhr

So schneidet Augsburg im Schuldneratlas ab

Die Überschuldungsquote in Augsburg ist wie in ganz Deutschland rückläufig. Das liege an der Konsumzurückhaltung und staatlichen Hilfsmaßnahmen, so Creditreform.

Plus Augsburg befindet sich im Schuldneratlas im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Seit Jahren ist die Quote rückläufig. Es könnte zur Trendwende kommen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Jahr für Jahr veröffentlicht die Wirtschaftsauskunftei Creditreform den Schuldneratlas. In diesem Jahr sind 5,88 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überschuldet. Die Überschuldungsfälle sind rückläufig – auch in Augsburg. Sebastian Steidle, geschäftsführender Gesellschafter der Creditreform Augsburg, bestätigt, dass sich die Quote für Augsburg seit 2017 kontinuierlich verbessert habe. Sie habe sich mehr erholt in anderen Städten in Bayern. "Ich habe die Befürchtung, dass wir uns in der Zukunft wieder auf steigende Zahlen einstellen müssen. Bundesweit und auch in Augsburg", sagt er. Bei der regionalen Verteilung von Überschuldung würde es kein Ost-West-Gefälle mehr geben, sondern eher ein Nord-Süd-Gefälle. Menschen im Norden Deutschlands sind überschuldeter als die Bewohnerinnen und Bewohner des Südens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen