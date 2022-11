So schön ist der Advent in Augsburg abseits des großen Trubels

Auch abseits des Trubels gibt es in Augsburg viele Orte, an denen man Adventsstimmung genießen kann.

Der Christkindlesmarkt im Herzen von Augsburg zieht die Blicke auf sich. Doch es gibt auch viele andere Orte in der Stadt, an denen man Adventsstimmung schnuppern kann. Mitunter auch etwas ruhiger und besinnlicher als im Trubel auf dem Rathausplatz. So trafen sich die Menschen am ersten Adventswochenende unter anderem in Oberhausen auf dem Helmut-Haller-Platz - dort gab es Buden, ein wärmendes Lagerfeuer, Chormusik und auch der Nikolaus schaute vorbei.

Die "Weihnachtsinsel" am Zeughaus wird dieses Jahr 40. Foto: Annette Zoepf

In der Innenstadt, aber auch etwas abseits, öffnete am vergangenen Wochenende die Weihnachtsinsel vor dem Zeughaus - ab Freitag geht es dort weiter. In der Altstadt gibt es den Markt in der Alten Silberschmiede. Und am Wochenende lockt unter anderem der Weihnachtsmarkt vor der prächtigen Kulisse des Gögginger Kurhauses. (jöh)

