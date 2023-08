Augsburg

So schwer ist es, in Augsburg einen Platz im Schwimmkurs zu finden

Plus Der Weg zum Seepferdchen-Abzeichen wird in Augsburg für viele Eltern zur Geduldsprobe. Die Wartelisten für Anfänger-Schwimmkurse sind lang, es hagelt Absagen. Warum?

Von Katharina Indrich

Kurz vor Mitternacht den Computer hochfahren, gebannt auf die Uhrzeit schauen und dann pünktlich um 0 Uhr tippen und klicken, was das Zeug hält. Wer schon einmal versucht hat, Karten für ein Konzert der Rolling Stones oder von Taylor Swift zu ergattern, kennt das Prozedere. Genauso wie viele Augsburger Eltern, die für ihre Kinder auf der Suche nach einem Platz in einem Anfänger-Schwimmkurs sind.

Plätze für Schwimmkurse in Augsburg sind sehr begrenzt

Zweimal im Jahr findet beim Schwimmerbund Delphin die Anmeldung für die neuen Kurse per E-Mail statt, weil die schiere Flut von Anfragen anders gar nicht zu bewältigen ist. Am 1. Juni ab Mitternacht war es wieder so weit, knapp 40 Plätze waren zu vergeben. Am Ende musste Carina Frank, die bei Delphin die Kurse koordiniert, 170 Eltern absagen. Bei der Anmeldung im Dezember war es ähnlich. Da wurde bereits um 0.52 Uhr Platz 40 auf der Warteliste erreicht. Eigentlich, sagt Carina Frank, hatte sie gehofft, dass sich die Situation etwas entspannen würde. Doch immer noch werde man mit Anmeldungen überrannt. "Deshalb bin ich total unzufrieden." Natürlich achte man am Ende darauf, dass Kinder, die schon älter sind oder sich seit Jahren um einen Platz bemühen, zum Zug kommen. Trotzdem gingen viele leer aus. Dem einfach mit mehr Kursen, die bei Delphin über mehrere Monate gehen, zu begegnen, sei nicht so einfach, sagt Carina Frank. "Dafür bräuchten wir zum einen mehr Trainer, die das ja alle ehrenamtlich machen. Auf der anderen Seite sind unsere Wasserzeiten begrenzt."

