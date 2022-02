So sieht es gerade im Augsburger Bahnhofstunnel aus

Nachdem die Tram-Unterführung im Rohbau so gut wie fertig ist, stehen bis zur Eröffnung kommendes Jahr noch etliche Arbeiten an. Unter anderem wird die Bahnhofshalle wieder hergerichtet.

Die Stadtwerke werden im April damit beginnen, die denkmalgeschützte Wartehalle im Bahnhofsgebäude wieder herzurichten. Bis sie wieder für Reisende offensteht, wird es aber noch dauern. Der Bahnhofstunnel soll im August 2023 eröffnet werden. Vor zwei Jahren war das historische Bahnhofsgebäude mit dem neu gebauten Straßenbahntunnel unterquert worden. Laut Stadtwerken werden im Frühjahr die Originalfenster und -türen am Gebäude wieder eingesetzt, die während der Bauarbeiten eingelagert wurden. Ebenfalls wahrnehmbar wird der Einbau von Aufzügen und Rolltreppen im ganzen Bahnhof sein. Sie sollen ab Juli eingebaut werden und verbinden künftig die Bahnsteige barrierefrei mit der Fußgängerunterführung in sechs Metern Tiefe und der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle in 15 Metern.

Hauptbahnhof Augsburg: So ist der Stand

Der Tunnel ist inzwischen im Rohbau weitgehend fertig. Bis Mitte des Jahres stehen noch Restarbeiten an. In den vergangenen Jahren waren abschnittsweise immer zwei Bahnsteighälften für die Bauarbeiten außer Betrieb genommen, damit die Stadtwerke dort graben konnten. Ab Mai sollen alle Bahnsteige wieder in Betrieb sein. Bereits seit vergangenem Jahr läuft im Tunnel der Gleisbau. Er soll bis zum Sommer mit dem Einbau von Schienen im Abschnitt der Haltestelle und auf der Rampe in der Halderstraße abgeschlossen sein. Im gesamten Tunnel samt Wendeschleife werden 1400 Meter Gleise verlegt. Außerdem muss noch viel Technik - von der Brandentrauchungsanlage bis zu Heizung und Licht - installiert werden. (skro)

