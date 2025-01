So stark unterscheiden sich die Mieten in den Augsburger Stadtteilen

Wer in Augsburg vergleichsweise günstig wohnen will, wird am ehesten in der Firnhaberau, in Inningen, dem Hochfeld und Oberhausen fündig, am teuersten sind die Mieten in der Innenstadt, Jakobervorstadt sowie in Göggingen. Teils unterscheiden sich Mieten zwischen den Stadtteilen um fast 100 Prozent. Allerdings spielen dabei nicht nur die Lage, sondern auch stadtteiltypische Faktoren wie das dominierende Gebäudealter oder die Wohnungsgröße eine Rolle. Das städtische Statistikamt hat nun Daten aus der bundesweiten Volkszählung 2022 auf Stadtteilebene zusammengefasst.

