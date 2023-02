So startet das Nashorn-Baby in sein Leben im Augsburger Zoo

Plus Nach der unerwarteten Nashorn-Geburt im Augsburger Zoo gewöhnen sich Baby, Mutter und Personal aneinander. Dabei kommt es auch zu Überraschungen.

Die Überraschung an einem Morgen dieser Woche war groß: Als Tierpfleger des Augsburger Zoos ins Gehege von Nashorndame Wiesje kamen, stand neben ihr ein kleiner Nashornbulle. Seine Mutter hatte ihn über Nacht selbstständig zur Welt gebracht und - obwohl es ihr erstes Junges ist - gut angenommen. Der Vater des Tiers ist Nashornbulle Bantu, der seit 2014 im Augsburger Zoo lebt und dort schon mehrfach für Nachwuchs gesorgt hat. Das neue Rhinobaby wird wohl für einige Jahre Teil der hiesigen Herde bleiben. Einen kleinen Spielkameraden im Gehege wird es aber eher nicht so schnell bekommen.