So steht es um die finanzielle Situation der Stadtwerke Augsburg

Die Stadtwerke haben ihren Sitz am Hohen Weg.

Plus Hat die Absage an den Fünf-Minuten-Takt im Nahverkehr auch damit zu tun, weil Geld in den Kassen fehlt? Die Stadtwerke Augsburg machen ihre eigene Rechnung auf.

Von Michael Hörmann

Die Stadtwerke Augsburg möchten sich vom Fünf-Minuten-Takt dauerhaft zurückziehen und dafür zu Stoßzeiten viele Straßenbahnen aufs Gleis bringen. Wenn weniger Nachfrage besteht, soll das Angebot ausgedünnt werden. Für die Stadtregierung ist dieser strategische Kurs des Verkehrsunternehmens so nicht hinnehmbar. Man sehe Gesprächsbedarf, ließ Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) verlauten. Möchten die Stadtwerke ihren verkehrspolitischen Kurs ändern, weil das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten ist? Das Unternehmen gibt darauf eine klare Antwort.

