So viele Augsburger haben am 29. Februar Geburtstag

Die Zahl von knapp 200 Geburtstagskindern liegt in Augsburg unter dem Wert, den es statistisch geben müsste. Bei den Hochzeiten ist es hingegen umgekehrt.

Am Donnerstag, der als Schalttag ein 29. Februar sein wird, werden in Augsburg 197 Bürger Geburtstag feiern können - sie können an ihrem eigentlichen Jubeltag nur alle vier Jahre feiern. Das geht aus einer Aufstellung des städtischen Statistikamtes hervor (basierend auf Daten von Ende 2023). Rein statistisch müssten gemäß der Zufallsverteilung 209 Augsburger ihr Geburtsdatum am 29. Februar haben. Am 28. Februar gibt es mit 223 und am 1. März mit 271 Geburtstagskindern hingegen eine Häufung.

Auch auf Bundesebene waren in den Jahren 2016 und 2020 am Schalttag weniger Geburten zu verzeichnen als an einem durchschnittlichen Februartag. Womöglich versuchen Eltern, deren Kinder mit Kaiserschnitt geholt werden, tendenziell eher, den 29. Februar als Entbindungstermin zu meiden.

62 Personen in Augsburg haben am 29. Februar Hochzeitstag

Bei den Hochzeiten scheinen sich hingegen Paare gezielt den 29. Februar herauszusuchen. In den Jahren ab 1984, an denen der 29. Februar nicht auf ein Wochenende fiel (das Standesamt hat da geschlossen), war die Zahl der verheirateten Personen mit Ausnahme des Jahres 2012 stets höher als der Monatsdurchschnitt. Zum Jahresende 2023 waren in Augsburg 62 Personen registriert, die am 29. Februar geheiratet hatten oder eine Lebenspartnerschaft eintragen ließen. (skro)