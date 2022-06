So viele Polizisten aus Nordschwaben waren beim G7-Gipfel im Einsatz

Anlässlich des G7-Gipfels auf Schloss Elmau waren Tausende Beamte im Einsatz. Auch aus Augsburg und Nordschwaben wurden Polizistinnen und Polizisten abgezogen.

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau hat einen großen Einsatz an Sicherheitskräften erfordert. In der Spitze waren rund 18.000 Einsatzkräfte der Polizei eingesetzt. Die Beteiligung der Augsburger und nordschwäbischen Polizei rund um den G7-Gipfel bei Garmisch-Partenkirchen war dabei beträchtlich.

Polizisten aus Augsburg und Schwaben in Schloss Elmau im Einsatz

Für die gesamte bayerische Polizei bedeutete das Treffen eine große Kraftanstrengung, betont Polizeihauptkommissar Dominic Geißler auf Anfrage. Allein aus dem Polizeipräsidium Schwaben Nord, das für die Stadt Augsburg und Nordschwaben zuständig ist, waren knapp 500 Polizeibeschäftigte eingesetzt. Das ist nahezu ein Drittel des Kontingents an Einsatzkräften in Nordschwaben. Das Polizeipräsidium zählt rund 1800 Polizistinnen und Polizisten.

G7-Gipfel in Bayern: "Jetzt ist es aber genug"

Insgesamt sei der Kräfteaufwand ähnlich gewesen wie beim G7-Gipfel 2015, heißt es vonseiten des Polizeisprechers. Dem bayerischen Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft scheint es jetzt erst einmal zu reichen. Aus Sicht des Landesverbandes soll der nächste G7-Gipfel in Deutschland jedenfalls nicht in Bayern stattfinden. "Jetzt ist es aber genug. Künftig sollen andere Bundesländer Ausrichter des G7-Gipfels sein", erklärte der Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein am Dienstag nach Ende des G7-Treffens nach Angaben der Deutschen Presseagentur. (ina)

