Augsburg

Hier werden Kinder in Augsburg in wenigen Monaten fit für die Schule

Gemeinsam mit Stadtteilmutter Viktoria Boole baut der sechsjährige Bakir einen Turm. Er ist eines der Vorschulkinder, das in Augsburg in der sogenannten Willkommensschule auf die Schule vorbereitet wird.

Plus Immer noch gibt es in Augsburg Kinder, die vor dem Schulstart nie eine Kita von innen gesehen haben. Wie die Willkommensschulen die Lücke schließen wollen.

Von Katharina Indrich

Der hohe Turm wackelt bedrohlich. Mittlerweile muss sich der sechsjährige Bakir mächtig strecken, um das nächste Stockwerk hinzufügen zu können. Stadtteilmutter Viktoria Boole hilft tatkräftig mit, rückt die Klötzchen immer mal wieder gerade, bestärkt den jungen Turmbauer weiterzumachen. Was man sieht: Eine Frau und ein Vorschulkind, die einen hohen Turm bauen. Doch unter der Oberfläche passiert hier viel mehr. Konzentration, Feinmotorik und Durchhaltevermögen werden geschult. Die beiden Baumeister müssen beständig miteinander im Gespräch bleiben, damit der Turm stabil bleibt. Ganz spielerisch lernt Bakir hier Dinge, die er in der Schule später einmal brauchen wird. Für ihn und die anderen Kinder, die an diesem Vormittag im Bildungsmittelpunkt in Lechhausen spielen, sind solche Erfahrungen besonders wichtig. Denn ohne dieses Angebot hätten sie vor dem Start in die Schule so etwas wie eine Kita nie von innen gesehen.

Die Zahl der Vorschulkinder ohne Kitaplatz ist deutlich gesunken

Noch, sagt Susanne Puhle, Abteilungsleiterin aus dem Bereich Kindertagespflege und Bildungsprojekte bei der Stadt, läuft hier in Lechhausen der Vorkurs für die Willkommensschule. Einmal in der Woche treffen sich seit September die Kinder im Bildungsmittelpunkt, haben zusammen gespielt und gelernt. Nun, da der Beginn des Schuljahres immer näher rückt, wird sich die Schlagzahl deutlich erhöhen. Jeden Nachmittag kommen hier künftig zehn Vorschulkinder für vier bis fünf Stunden zusammen. Auch in anderen Stadtteilen laufen aktuell die Willkommensschulen an. Als im Herbst bekannt geworden sei, dass in der Stadt 250 Vorschulkinder keinen Kitaplatz gefunden hätten, habe das einen Riesenaufschrei gegeben, sagt Susanne Puhle. Seitdem habe man viele Hebel in Bewegung gesetzt, mit den Trägern gesprochen, um möglichst viele von ihnen doch noch in der Kita unterzubringen und die Zahl der unversorgten Vorschulkinder so mehr als halbiert. Gleichzeitig aber entstand auch das Konzept der Willkommensschule. Und von der, sagt Susanne Puhle, profitieren längst nicht nur die Kinder.

