Augsburg

vor 47 Min.

So will das Bistum Augsburg sein Doppeljubiläumsjahr feiern

Plus Die Diözese Augsburg feiert das Doppeljubiläum ihre Bistumspatrons, des heiligen Ulrich, mit zahlreichen Aktionen – die zentralsten werden in der Stadt sein.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Rund 100 Tage noch – dann eröffnet das Bistum Augsburg sein Doppeljubiläumsjahr anlässlich 1010 Jahre Bischofsweihe und 1050. Todestag des Bistumspatrons, des heiligen Ulrich. Das Fest soll "ein Fest für die Menschen von heute sein", sagte Bischof Bertram Meier bei der Vorstellung der geplanten Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums vor der Presse. Leitwort des Jubiläums, das ein ganzes Jahr lang gefeiert wird, ist "Mit dem Ohr des Herzens", entnommen aus der ältesten Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich. Am Samstag, 8. Juli, wird auf dem Augsburger Rathausplatz ein Auftaktfest, gemeinsam mit der Stadt Augsburg, stattfinden – mit rund 40 kirchlichen Einrichtungen, die mit Ständen und Mitmachaktionen vertreten sein werden.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in unserer Kirche in den letzten Monaten, so der Bischof, werde ihm immer klarer, wie zeitgemäß der heilige Ulrich sei, wie sehr dieses Jubiläum ein Fest für die Menschen von heute sein könne. Er will dieses Fest nicht als Rückerinnerung, vielmehr als einen Aufbruch sehen. Deutlich werden solle, dass Bischof Ulrich auch dem Menschen heute ein großes Vorbild sein könne – im Hinhören, in der Begegnung und im tatkräftigen Helfen. Mit dem Festjahr will die Diözese Impulse für einen neuen geistlichen Aufbruch geben, dafür, was es heißt, für seinen Glauben und den Frieden einzustehen und Christentum heute in der Gesellschaft zu leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen