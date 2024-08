So will die Stadt verhindern, dass Kitas Wucherpreise verlangen

Groß war die Aufregung im Februar, als ein Münchner Unternehmen die private Kita Pfiffikus in Pfersee übernahm und kurz darauf drastische Beitragserhöhungen ankündigte. Die Eltern machten mobil, beschwerten sich bei der Politik und starteten eine Petition für faire Kitagebühren. Der Träger verschob die Erhöhung angesichts dessen zunächst auf September. Doch das war den Eltern nicht genug. Sie kämpften weiter. Und haben mit ihrem Protest nicht nur erreicht, dass der Anstieg der Gebühren nun deutlich geringer ausfällt, sondern das Thema Kitagebühren auch ganz weit oben auf die Agenda der Stadt gehoben. Dass die Stadt den Trägern bei den Gebühren nun stärker auf die Finger schaut, zeigt sich bei einem anderen Projekt, das das Münchner Unternehmen in Oberhausen realisieren wollte.

Gebührenerhöhung in der Kita Pfiffikus fällt deutlich geringer aus

„Wir haben sie ganz schön runterverhandelt, mit allen Methoden, die uns eingefallen sind“, erzählt ein Vater, dessen Kinder die Kita Pfiffikus besuchen. Mit der neuen Gebührenordnung, die Anfang September in Kraft tritt, könne man nun durchaus leben. „Es ist schon teurer geworden, aber die Elternbeiträge sind jetzt für die meisten tragbar“, so der Vater. Ein Krippenplatz mit einer Buchungszeit von 8 bis 9 Stunden kostet in der Kita Pfiffikus künftig 470 Euro pro Monat. Ursprünglich waren hier 520 Euro angedacht. Für die gleiche Buchungszeit im Kindergarten werden dort ab September 255 Euro fällig, 60 Euro weniger als im Frühjahr angekündigt.

Doch auch wenn die Gebühren nun nicht in dem Maße ansteigen, wie ursprünglich befürchtet, haben offenbar viele Eltern versucht, für ihre Kinder anderswo einen Kitaplatz zu bekommen. „Es haben sehr viele eine Alternative gesucht und bekommen“, sagt der Vater. Er findet, das Beispiel Pfiffikus zeige eindrucksvoll, was möglich sei, wenn Eltern sich zur Wehr setzten. Nicht nur für die einzelne Einrichtung, sondern für die ganze Stadt. Denn der Einsatz der Eltern in Pfersee hatte direkten Einfluss auf ein weiteres Vorhaben des Unternehmens „Unsere Champions“, das in der Zollernstraße in Oberhausen geplant war. Auch dort wollte der Kitaträger Fuß fassen. Doch der Stadtrat machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Stadt versagt Pfiffikus-Träger Genehmigung für weiteres Projekt in Oberhausen

Wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wurde dem Träger die Genehmigung für das Projekt in der Zollernstraße nicht erteilt, weil die Gebührenstruktur von „Unsere Champions‘“ nicht in den Stadtteil Oberhausen passe. Bei der Bedarfsanerkennung habe die Stadt zu berücksichtigen, dass das Konzept des Trägers mit den sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im Stadtteil und den Familien vereinbar sei, sagt Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne). „Und dazu gehört eben auch die Gebührenstruktur.“ Gestorben ist das Projekt in Oberhausen, das eines von mehreren neuen Kitaprojekten dort ist, deshalb aber nicht.

Wie Horst Lieder, Chef des Projektentwicklers Audere, der die Kita realisieren will, erklärt, habe man sich auch aufgrund der Aufregung rund um die Kita Pfiffikus dazu entschieden, hier mit einem anderen Träger weiterzumachen. Nachdem man in der Stadt mehrere neue Einrichtungen plane, habe man kein Interesse an negativer Aufmerksamkeit. Vielmehr wolle man mit positiven Nachrichten in Verbindung gebracht werden. Schließlich sei man angetreten, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt etwas gegen den Betreuungsnotstand zu tun. Etwa mit der neuen Riesenkita, die in Haunstetten entstehen soll.

Stadt Augsburg will freiwillige Abfrage über Zuschüsse bei Trägern einführen

Die finanzielle Situation der freien Träger habe die Stadt nicht erst seit der Diskussion um die Kita Pfiffikus verstärkt im Blick, berichtete zuletzt Diana Schubert, Leiterin des Amts für Kindertagesbetreuung, im Jugendhilfeausschuss. Dabei werde eine kritische Entwicklungsspirale beobachtet: Personalmangel, allgemeine Kostensteigerungen und eine unterfinanzierte Betriebskostenförderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) führten dazu, dass der Betrieb von Kitas nur durch Eigenmittel finanziert werden könnte. Dadurch stiegen die Elternbeiträge und die von der Stadt angestrebte Bildungsgerechtigkeit werde gefährdet.

Daneben zeichne sich immer mehr ab, sagte Schubert, dass gewinnorientierte Träger in Augsburg Fuß fassten, die in der Kindertagesbetreuung ein gutes Geschäftsmodell entdeckt hätten. Hohe Elternbeiträge führten zu einer „massiven Ungerechtigkeit in der Wahrnehmung von Bildungschancen.“ Künftig will sich die Stadt deshalb durch eine einmalige Abfrage ein besseres Bild davon machen, wie die finanzielle Situation der einzelnen Träger ist und wie viele freiwillige Zuschüsse sie bereits erhalten haben. So sollen Zuschüsse zielgerichteter ausbezahlt werden können. Gleichzeitig wurde, so Bildungsbürgermeisterin Martina Wild, eine Erhöhung der Haushaltsmittel zur Auszahlung der freiwilligen Zuschüsse von 1,1 auf zwei Millionen Euro für den Doppelhaushalt 2025/2026 beantragt.