So wird aus dem Real-Markt in Augsburg ein neues Kaufland

Am 25. Juni hat der Real in der Reichenberger Straße den letzten Verkaufstag, dann wird aus dem Markt in Augsburg ein Kaufland. Das ändert sich für Kunden.

Über sehr viele Jahre hinweg war der Real-Supermarkt in der Reichenberger Straße eine beliebte Anlaufstation für Kunden, die nicht nur aus der näheren Umgebung kamen. Der Real-Markt am Fabrikschloss hatte aufgrund seiner Größe und des Angebots hohe Anziehungskraft. Im direkten Umfeld lag lange Zeit auch ein Obi-Baumarkt, er wurde Mitte 2016 aufgegeben. Nun steht auf dem Areal lediglich noch eine Bauruine. Wohnungen sind geplant. Real hat länger durchgehalten, nun aber kommt das Aus. Am Samstag, 25. Juni, ist letztmals geöffnet. Der Nachfolger steht bereits parat, eröffnet wird ein Kaufland. Start ist am Donnerstag, 30. Juni.

Kaufland übernimmt Mitarbeiter von Real in Augsburg

Der Zeitplan sei eng getaktet, informiert die Pressestelle von Kaufland. Wichtig sei dem Unternehmen, "dass alle Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges in einem gültigen Arbeitsverhältnis zu Real stehen, bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten". Am Samstag, 25. Juni, hat die Real-Filiale bis 16 Uhr geöffnet. Montag bis Mittwoch bleibt sie geschlossen. In dieser Zeit werde sie mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung werde umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme würden ausgetauscht, informiert Kaufland. Am Donnerstag werde der Markt dann unter der neuen Führung eröffnet.

In den folgenden Wochen werde die Filiale auf das Kaufland-Konzept umgebaut, heißt es weiter. Moderne Farben, kombiniert mit hellem Holz, sowie ein klares Kundenleitsystem sollen eine angenehme Einkaufsatmosphäre schaffen. Die Modernisierungsarbeiten finden bei laufendem Betrieb statt.

Modernisierung der Filiale geschieht bei laufendem Betrieb

Kunden dürfen sich laut Kaufland auf einen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf freuen. Der Fokus liege auf den Frischeabteilungen Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den Frischetheken für Wurst, Käse und Antipasti. Das Kaufland-Sortiment wird rund 35.000 Artikel umfassen. Ergänzt werde es unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware. Die Verkaufsfläche wird eine Größe von rund 5300 Quadratmeter haben.

