So wird sich der Superstreik im Nahverkehr in Augsburg auswirken

Am Montag werden in Augsburg Bus, Tram und Zug bestreikt. Im Ballungsraum werden viele aufs Auto ausweichen. Was Pendler wissen müssen.

Der groß angelegte Streik im Nah- und Eisenbahnverkehr von Verdi und EVG am Montag wird auch Augsburg treffen. Die Stadtwerke gehen, wie an den beiden Warnstreiktagen in den vergangenen Wochen, davon aus, dass ihr Bus- und Straßenbahnverkehr weitgehend zum Erliegen kommen wird. Womöglich werde es wieder Verkehr auf einigen Stadtteillinien geben, die an Fremdunternehmen vergeben sind, so die Stadtwerke. Die 140 Busse und Straßenbahnen, die sonst zu Stoßzeiten im Hauptnetz unterwegs sind, dürften aber im Depot bleiben.

Am Montag wird es auch im S-bahn-ähnlichen Eisenbahnverkehr rund um Augsburg zu massiven Einschnitten kommen. Das Unternehmen Go-Ahead, das die Linien in den nördlichen und westlichen Landkreis Augsburg betreibt, hat einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft GDL und ist damit nicht direkt vom Streik betroffen. Es sei aber damit zu rechnen, dass Stellwerkspersonal der DB streikt - ohne Fahrdienstleiter sei kein Bahnbetrieb möglich. Auch die Bayerische Regiobahn (Verkehr Richtung Gessertshausen, Friedberg/ Aichach und Mering) geht davon aus, dass kein Zugverkehr möglich sein wird. Beide Unternehmen appellieren an Pendler, nach Möglichkeit im Homeoffice zu bleiben und keine Fahrten im Nahverkehr zu planen. Die DB kündigte bereits an, den Fernverkehr komplett stillzulegen. Dies wird München-Pendler treffen, die mit dem ICE in die Landeshauptstadt fahren.

So wird der Nahverkehr in Augsburg vom Streik betroffen

Als einzige nicht vom Streik betroffen sein werden die Regionalbusse des AVV, die von privaten Unternehmen betrieben werden. Laut AVV wird es lediglich bei von der RBA und Schwabenbus betriebenen Linien zu Einschränkungen kommen. Die Regionalbusse fahren auch im Stadtgebiet einige Haltestellen an und könnten insofern genutzt werden. "Wir gehen davon aus, dass es bei Fahrten insbesondere im Stadtgebiet zu Stoßzeiten sehr voll werden kann", so AVV-Sprecherin Irene Goßner.

Absehbar ist, dass es am Montag zu Staus kommen wird, weil mehr Menschen aufs Auto umsteigen. Womöglich gibt es vollere Parkhäuser. Achtung: Der Plärrerparkplatz ist ab Montag wegen des Plärrer-Aufbaus gesperrt. Auch das Rad dürfte gefragt sein. Die Radzählstation in der Konrad-Adenauer-Allee verzeichnete am letzten Streiktag am Montag mehr als 4000 Radler und Radlerinnen - ein eindeutiger Rekordwert in diesem Jahr. Auch Taxis dürften stärker gefragt sein als an normalen Tagen. "An den vergangenen Streiktagen gab es mehr Kundschaft und auch vollere Straßen", berichtet Ferdi Akcaglar, Vorstand der Taxi-Genossenschaft. In der Regel schickten die Taxiunternehmen dann auch mehr Taxis los. Am Montag werde aber wohl ein Teil der Kundschaft, der sonst mit der Bahn anreist, fehlen.

Die IHK wies am Freitag darauf hin, dass Arbeitnehmer auch bei einem Streik grundsätzlcih zur Arbeit erscheinen müssen. "Das kann unter Umständen bedeuten, einige Stunden früher als gewöhnlich loszufahren oder sich um alternative Anreisemöglichkeiten zu bemühen, zum Beispiel mit dem Auto zu fahren, Carsharing zu nutzen oder auf das Fahrrad zu steigen“, so Arbeitsrechtsexpertin Hanna Schmid. Am einfachsten sei es, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer rechtzeitig über Lösungen verständigen, etwa ein Ausgleich über Gleitzeitkonten oder Homeoffice. Wichtig sei eine frühzeitige Kommunikation.

Streik hat auch Auswirkungen auf die Augsburger Innenstadt

Auch in der Innenstadt wird der Streik Auswirkungen haben. Ulrich Mayer, Vorsitzender des Innenstadt Gewerbebeirats, ist nicht glücklich über die Situation. „Wir werden den Streik deutlich an der Kundenfrequenz spüren“, sagt er. So sei es auch bei den zurückliegenden Aktionen gewesen. Beschäftigte würden das Rad nutzen, laufen oder sich in Fahrgemeinschaften zusammenschließen, um zur Arbeit zu kommen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass mancher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit längerem Arbeitsweg zu Hause bleiben wird. Dies regle man dann über Überstunden oder einen Urlaubstag. Mayer hofft, dass sich der Besuch der Kundinnen und Kunden in den Geschäften der Innenstadt lediglich auf einen anderen Tag verschiebe. „Ansonsten profitieren vom Streik Händler am Stadtrand, die gut mit dem Auto zu erreichen sind.“ Der Streik mache zudem deutlich, welche Konsequenzen es haben könne, sollte das Auto weiter aus der Innenstadt verdrängt werden. „Dann wären wir an solchen Tagen noch stärker betroffen und können zusperren“, so Mayer.