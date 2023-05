So wirkt sich der Bahn-Streik im Raum Augsburg aus

Die Deutsche Bahn betreibt zwar nur noch wenige Regionalzüge im Raum Augsburg. Dennoch wird der Zugverkehr während des Streiks kommende Woche wohl komplett still stehen.

Die Regionalzüge im Raum Augsburg werden inzwischen überwiegend von privaten Firmen betrieben – von der Bayerischen Regiobahn ( BRB) und Go Ahead. Dennoch wird während des Streiks bei der Deutschen Bahn Anfang kommender Woche (14. bis 16. Mai) auch hier der Zugverkehr wohl komplett ausfallen. Das Personal von BRB und Go Ahead selbst tritt zwar nicht in den Ausstand. Allerdings streiken bei der Deutschen Bahn auch Beschäftigte in den Leitstellen und Stellwerken – und ohne deren Arbeit können die Züge nicht fahren.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder von Sonntagabend bis Dienstagabend zu bundesweiten Streiks aufgerufen. "Aller Voraussicht nach" werde es in den Netzen der BRB in dieser Zeit keinen Zugverkehr geben, teilt eine Sprecherin mit. Die BRB betreibt Verbindungen von Augsburg in Richtung Ingolstadt, Ammersee Landsberg und Allgäu. Damit der Zugverkehr am Mittwochmorgen wieder möglichst reibungslos starten kann, müssen die BRB-Züge teils schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr abgestellt werden. Bereits ab 19 Uhr sei mit Einschränkungen zu rechnen, heißt es von dem Unternehmen.

Bahn-Streik in Augsburg 14. bis 16. Mai 2023: Einschränkungen schon ab Sonntagabend

Ähnlich ist die Situation auch beim Betreiber Go Ahead, der im Dezember große Teile des regionalen Zugverkehrs in und um Augsburg von der Bahn übernommen hat. Die blauen Züge sind auf den Strecken Richtung München, Dinkelscherben sowie Donauwörth unterwegs. Sprecher Winfried Karg kündigt an, dass auch Go Ahead mit dem kompletten Ausfall des Zugverkehrs rechne. Einschränkungen gebe es wohl schon ab dem frühen Sonntagabend. Das Ziel sei, dass am frühen Mittwochmorgen die Züge wieder weitgehend regulär in den Betrieb gehen können. Sollte wider Erwarten während des Streiks doch teils ein Zugverkehr möglich sein, werde Go Ahead kurzfristig reagieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Im Fernverkehr geht von Sonntagabend bis Dienstagnacht ebenfalls nichts: Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass in dieser Zeit keine Fernzüge fahren. Wer auf Fernbusse umsteigen will, sollte sich beim Buchen beeilen. Bereits am Freitagnachmittag waren eine Reihe von Fahrten von Augsburg in andere deutsche Städte für den Streikzeitraum ausgebucht. Der Anbieter Flixbus hat angekündigt, das Angebot auf beliebten Strecken aufzustocken. Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke sind nicht vom Streik betroffen und fahren normal. Auch die Regionalbusse im AVV würden "in großen Teilen" regulär fahren, so die Auskunft des Verkehrsverbunds.

Lesen Sie dazu auch