So zeigen Augsburger Herz in Stiftungen für Mitmenschen und ihre Stadt

Plus Immer wieder setzen Augsburger Bürgerinnen und Bürger die Stadt als Erbin ein. So helfen Sie unter anderem bei der Sanierung von Denkmälern.

Die Förderung der Augsburger Denkmalpflege und öffentlichen Stadtgestaltung war Elisabeth Fischer wichtig. Deshalb nahm sie bereits zu Lebzeiten Kontakt zur Stadt Augsburg und der Stiftungsverwaltung auf. Bevor sie 2020 im Alter von 80 Jahren starb, vermachte sie ihr Vermögen einer Augsburger Stiftung, die zur Erhaltung öffentlicher Brunnen und Denkmäler sowie öffentlicher Anlagen dient. Das Augsburger Stiftungswesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Derzeit werden im Bayerischen Landesamtes für Statistik 170 Stiftungen mit Sitz in Augsburg gelistet, die fast alle auch einen regionalen Stiftungszweck haben. Bald soll eine neue hinzukommen: Ein Augsburger Ehepaar hinterlässt der Stadt rund zwei Millionen Euro, womit ein bestimmter Personenkreis unterstützt werden soll.