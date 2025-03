Social-Media-Probleme von Jugendlichen: Augsburger Experte gibt Eltern Tipps

Soziale Medien stellen Kinder und Jugendliche – insbesondere in der sensiblen Phase der Pubertät – vor große Herausforderungen. Noch bevor ihr Gehirn vollständig entwickelt ist, konfrontieren sie Instagram, TikTok & Co. permanent mit vermeintlich attraktiveren, erfolgreicheren und beliebteren Personen und den damit zusammenhängenden sozialen Vergleichen. „Derartige Vergleiche können das Selbstwertgefühl von Jugendlichen ins Wanken bringen und ihr Wohlbefinden verringern“, sagt Dr. Tobias Engelschalk von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der KJF Augsburg. „Eltern können hier als Gegenpol zu Hause einen Raum schaffen, in dem sich Jugendliche als Person angenommen fühlen. Auch wenn Eltern nicht jede Handlung und Entscheidung gutheißen können, so ist es doch ungeheuer heilsam, wenn Jugendliche durch ihre Eltern hören und spüren können, dass sie liebenswert, kompetent und wertvoll sind.“

Probleme von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit sozialen Medien nehmen zu

Nach Auskunft von Engelschalk können Eltern als „reflektierende Gesprächspartner“ dienen, indem sie mit ihren Kindern über Schönheitsideale und den Umgang mit Informationen auf Social Media sprechen. Dafür sei wichtig, dass sie sich mit der digitalen Lebenswelt ihres Kindes auseinandersetzen. Gleichzeitig sei die Pubertät für viele Eltern eine Zeit der Unsicherheit, in der sie das Gefühl haben, den Zugang zu ihrem Kind zu verlieren. Die digitale Welt mache es nicht einfacher.

Engelschalk hat aber einen Rat für Eltern: „Oft verfolgen wir als Eltern bei einem Gespräch mit Jugendlichen ein zuvor festgelegtes Ziel: Wir wollen sie überzeugen, belehren oder auf einen kritischen Punkt hinweisen. Jugendliche riechen so etwas sehr schnell und gehen dann oft in Abwehrhaltung.“ Es falle ihnen leichter, sich für einen Kontakt zu öffnen, „wenn sie merken, dass sich ihre Eltern ehrlich für sie interessieren und dafür, was sie denken, erleben und sie beispielsweise an den sozialen Medien begeistert“. Jugendliche wollten spüren, dass ihre Eltern ihnen zuhören und versuchen, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Ein offener Dialog und eine vertrauensvolle Beziehung seien der Schlüssel, um Kinder und Jugendliche durch die Herausforderungen der digitalen Welt zu begleiten.

Social Media: KJF Augsburg gibt Eltern Tipps und Beratung

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg helfen in Augsburg sowie an über 25 Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Erreichbar sind sie unter 0821 4554100 oder per Mail unter eb.augsburg@kjf-kjh.de, zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden. (AZ)