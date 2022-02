Augsburg

18:00 Uhr

Söder stellt sich demonstrativ hinter die Belegschaft von Premium Aerotec

Markus Söder besuchte am Dienstag das Werk von Premium Aerotec in Augsburg.

Plus Vertreter des Unternehmens und der Politik dokumentieren vor dem Werkstor den engen Zusammenschluss. Wie es am Standort Augsburg weitergeht.

Von Michael Hörmann

Es war ein riesiges Aufatmen, das sich am Dienstag vergangener Woche bei den 2800 Beschäftigten von Premium Aerotec in Augsburg breitmachte. Glücklich waren zudem die Familien der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flugzeugteileherstellers. In der Vorwoche wurde bekannt gegeben, dass die Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030 gesichert seien. Eine Zerschlagung des Werks, die lange zur Diskussion gestanden hatte, war vom Tisch. In einer ersten Reaktion hatte Ministerpräsident Markus Söder den Einsatz der Belegschaft für ihr Unternehmen gewürdigt. Die Belegschaft war in den zurückliegenden Monaten auf die Straße gegangen, um für den Erhalt der Jobs gemeinsam zu kämpfen. Am Dienstag dieser Woche machte sich der CSU-Politiker selbst ein Bild im Augsburger Werk in Haunstetten.

